Димитър Хаджидимитров: Едва ли хората ще използват 20-те евро помощ за гориво

Аз се съмнявам, че ако 1,2 млн. души получат тази помощ от 20 евро, обещана от служебното правителство, ще я използват за горива. Според мен ще да я дадат за храна. Това каза пред Би Ти Ви Димитър Хаджидимитров, зам.-председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива.

Той посочи, че не е разбрал дали помощта ще влезе в сила при средни цени от 1,60 евро за всички горива или само са дизел или бензин.

Хаджидимитров каза, че у нас не сме застрашени от недостиг на гориво. Според него максимумът за барел може да достигне 110 долара. Прогнозира, че по бензиностанциите дизелът следващата седмица ще бъде от 1,63 до 1,65 евро, а бензинът до 1,48 евро.