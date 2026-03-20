Иван Хиновски: Скоро договорът с "Боташ" ще стане изгоден

Както се движат нещата с цените на петрола и газа, в най-скоро време договорът с "Боташ" ще стане изгоден. Такова мнение изрази по БНТ председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски. Той заяви, че е имало податки от страна на "Боташ", че са склонни да водят разговори преди година, но никой не е обърнал внимание.

Според Хиновски Европа трябва да преглътне тази аксиома, че без руски газ може да мине. Това става все по-трудно за разбиране и все по-доказуемо на борсите. Трябва частично падане на ветото на доставките на руски газ.

"Изключително много ме притеснява съобщението, че Русия обмисля абсолютно да спре всички доставки на петрол към Европа. Ако се това се случи, ще бъде пагубно", коментира той.

"Бизнесът в момента е много активен в големи европейски страни по отношение на обмен на техника и автомобилни части", добави Хиновски.

"Ние имаме евтина базова електроенергия от АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица", но те не се справят с покриването на върховата мощност, затова се налага да я внасяме от чужбина, което излиза скъпо", каза експерта по отношение на електричеството и добави, че предстои сметките за ток да се повишават, както у нас, така и в други европейски държави.