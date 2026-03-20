7 евроцента по-скъп дизел у нас спрямо миналата седмица, на някои бензиностанции стига 1,57 евро

Поскъпване на основните горива в края на седмицата, показват данни на платформата Fuelo.

Средната цена на дизела днес е 1,55 евро. В началото на седмицата той е бил 1,50 евро средна цена, преди седмица, на 13 март, литър дизел е струвал 1,48 евро. На някои бензиностанции днес дизелът стига и до 1,57 евро.

При бензинът средната цена е с 3 евроцента повече от понеделник (16 март) и 4 евроцента нагоре в сравнение с 13 март. На някои бензиностанции се продава за 1,42 евро.

Цената си е повишил и пропан-бутанът. На 20 март той се продава за 0,65 евро. Това е 1 евроцент повече спрямо понеделник и 2 евроцента нагоре спрямо 13 март.

Поскъпването има и при премиум дизела, който е повишил средната си цена с 4 евроцента спрямо 16 март. От 1,71 на 1,75 евро. На 13 март е струвал 1,69.

Средната цена на бензин А98 е с 3 евроцента нагоре от понеделник и днес струва 1,61 евро за литър. На 13 март премиум бензинът се е продавал за 1,57 евро литъра.

Метанът запазва цената си от 1,14 евро. Толкова е струвал и на 16, и на 13 март.

Осезаемо е поскъпването на горивата от 1 март досега. С 14 евроцента средно е поскъпнал бензинът. Най-голямо е поскъпването при дизела - 0,26 евро. Най-малко пък е поскъпнал пропан-бутанът - със 7 евроцента.

Премиум дизелът пък е покачил средната си цена от 1,50 евро на литър на 1 март до 1,75 на 20 март. Бензинът А98 от 1,46 евро на 1 март е стигнал до 1,61 за литър днес.