Гърция пуска сателитно проследяване за фермери

Гръцкото правителство обяви старта на мащабна дигитална реформа в земеделския сектор, която ще промени начина, по който фермерите доказват дейността си пред държавата. От 2026 г. новото мобилно приложение Gov Agri-Wallet ще се превърне в задължителен инструмент за всеки стопанин, кандидатстващ за европейски субсидии.

Проектът, част от актуализирания план за цифрова трансформация на министерството на земеделието, цели да сложи край на злоупотребите с еврофондове. Приложението ще функционира като „цифрова работна карта", която използва GPS координати в реално време и сателитни снимки от системата „Коперник". Така администрацията ще знае с точност дали фермерът действително обработва декларираната площ или се намира на обекта в ключови периоди от земеделския цикъл.

За разлика от досегашната система AgriSnap, новата платформа Gov Agri-Wallet ще бъде директно свързана с гръцката данъчна служба (AADE) и разплащателната агенция OPEKEPE. Данните от „дигиталния портфейл" ще служат за автоматично верифициране на разходите и дейностите, което от една страна трябва да ускори плащанията, но от друга – поставя фермерите под непрекъснат мониторинг.

Въпреки обещанията за по-малко бюрокрация, проектът вече предизвика вълна от недоволство сред браншовите организации в Гърция. Земеделци описват нововъведението като „Биг Брадър на полето" и изразяват опасения, че технически грешки в софтуера или слаб обхват на мобилните мрежи в планинските райони могат да доведат до неоправдано спиране на субсидии.

Очаква се пилотните тестове на системата да започнат през следващата година, като пълното ѝ интегриране в заявленията за подпомагане е планирано за кампанията през 2026 г.