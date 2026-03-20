Цената на златото е напът да запише най-сериозната си загуба от 6 години насам

Цената на златото е напът да запише най-сериозната си седмична загуба от шест години насам, след като ескалацията на конфликта в Близкия изток доведе до рязко поскъпване на енергоносителите и охлади очакванията за понижаване на лихвените проценти, пише The Straits Times.

Благородният метал се търгува около 4685 долара за тройунция към 20 март, което представлява спад от близо 7% за седмицата. Това е най-голямото понижение от март 2020 г. насам. Макар традиционно да се разглежда като „убежище" за инвеститорите в периоди на несигурност, златото е под натиск заради комбинация от фактори – покачващата се доходност по американските държавни облигации, засилването на щатския долар и разпродажбите от страна на инвеститори, които търсят ликвидност, за да покрият загуби на други пазари.

Основният натиск идва от рязкото поскъпване на петрола и природния газ вследствие на напрежението около конфликта Иран, което засилва инфлационните очаквания. Това от своя страна намалява вероятността централните банки, включително Федералния резерв на САЩ, да пристъпят към понижаване на лихвите в близко бъдеще. А именно високите лихви правят златото по-малко привлекателно, тъй като то не носи доходност. Председателят на институцията Джером Пауъл подчерта, че евентуално облекчаване на паричната политика ще бъде възможно едва след убедителен напредък в овладяването на инфлацията.

Допълнителен сигнал за отслабващ интерес към златото идва от борсово търгуваните фондове, обезпечени с благородния метал, които отбелязват трета поредна седмица на отлив на капитали, като активите им са намалели с над 60 тона за този период. Въпреки настоящия спад, златото остава с около 8% ръст от началото на 2026 г., след като в края на януари достигна рекордни нива, подкрепено от силно търсене, покупки от централни банки и опасения около независимостта на Федералния резерв на САЩ.

Анализаторите предупреждават, че пазарът остава силно променлив. Настоящата динамика напомня на 2022 г., когато енергийният шок след руската инвазия в Украйна доведе до продължителен спад на цената на златото в продължение на седем месеца. Паралелно с това и други благородни метали като сребро, платина и паладий също се насочиха към седмични загуби, което подчертава широкия натиск върху сектора.