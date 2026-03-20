Бензинов двигател и за Fiat 600

FIAT разширява гамата на 600 с нова бензинова версия с механична трансмисия. Тази опция за задвижване допълва вече наличните електрически и хибридни версии на модела. В основата на бензиновия 600 стои турбо двигател със 100 к.с.

Той разполага с нови технологии, като безшумна ангренажна верига, турбокомпресор с променлива геометрия, система за директно впръскване под високо налягане (350 бара), както и с усъвършенствана вътрешна динамика. Двигателят се компбивира в случая с нова шестстепенна механична трансмисия, което помага за по-добра издръжливост и по-нисък разход на масло.