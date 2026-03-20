Германската автомобилна индустрия наема все по-малко работници

Пазарът на труда в германската автомобилна индустрия бавно намалява, а последствията се усещат и от квалифицираните инженери и мениджъри, пише Wirschaftswoche.

Главният изпълнителен директор на Volkswagen Оливър Блум обяви съкращаването на 50 000 работни места до 2030 г., от които 35 000 директно във Volkswagen, докато останалите ще засегнат марките Audi, Porsche и софтуерното подразделение Kariyad.

Преди три години германската автомобилна индустрия е предлагала 136 000 свободни работни места, докато миналата година този брой е спаднал до едва 86 000.

Броят на обявите за работа за инженери е спаднал от 48 000 на 30 000 за две години, а в научноизследователската и развойна дейност - от 16 700 до критичните 6 800 свободни позиции, докато търсенето на мениджъри е намаляло с 20 процента.

Според проучване на Асоциацията на автомобилната индустрия (VDA), почти всяка втора компания в сектора в Германия в момента съкращава работната си сила.

Тревожен факт е, че всеки четвърти завод съкращава работни места изключително в родината си, като същевременно открива нови позиции в чужбина, където бизнес разходите са по-ниски.

В централата на BMW в Мюнхен броят на свободните работни места е спаднал от 9000 на 6300 само за една година.

Подобна съдба сполетя и Инголщат, централата на Audi, където възможностите за работа бяха намалени с една трета.

Докато Volkswagen и Audi разчитат на големи капиталови резерви, по-малките доставчици са заплашени от фалит поради високите маржове.