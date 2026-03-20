OpenAI обединява услугите си в „суперприложение“ за компютри

OpenAI ще обедини своя уеб браузър, приложението ChatGPT и приложението за програмиране Codex в едно общо десктоп „супер приложение", потвърди Си Ен Би Си.

Главният изпълнителен директор по приложенията в OpenAI Фиджи Симо ще ръководи промяната с помощта на президента на компанията Грег Брокман, говорител на OpenAI. Новото приложение има за цел да улесни потребителското изживяване и да намали разпокъсаността между отделните продукти, казват от компанията.

„Компаниите преминават през етапи на експериментиране и етапи на префокусиране – и двете са важни", написа Симо в публикация в X в четвъртък.

„Но когато новите инициативи започнат да дават резултат, както виждаме с Codex, е много важно да се заложи още повече на тях и да се избягват разсейвания. Радвам се, че използваме този момент."

Усилието за обединяване на продуктите на OpenAI в едно приложение идва, след като Симо проведе обща среща със служителите по-рано този месец, за да отговори на въпроси относно приоритетите на компанията. Тя е заявила, че OpenAI се „насочва агресивно" към случаи на употреба с висока продуктивност.

OpenAI навлезе масово в общественото пространство след пускането на чатбота ChatGPT през 2022 г., а оттогава се превърна в една от най-бързо развиващите се компании в света. През последните месеци компанията представи множество нови продукти и услуги, включително приложението Codex и свой браузър, в стремежа си да запази предимството си пред конкуренти като Google и Anthropic.