6548 сигнала за високи сметки за ток проверява КЕВР

Скокът в цените е заради преминаването на отопление с електроенергия, смята Пламен Младеновски

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) са постъпили 6548 жалби, свързани с цените на тока. Обработени са 3707 от тях. Това обяви на дискусия, организирана от омбудсмана Велислава Делчева шефът на КЕВР Пламен Младеновски. Той уточни, че са проверени и количествата енергия, използвана от крайните потребители.

"Предвид по-топлия ноември, спрямо ноември м.г. потреблението е по-ниско, сметките са по-ниски. Декември е по-студен от предходния и има увеличение на потребителите, при отделните дружества са между 33 и 47% повече закупена енергия, през януари има межди 14 и 16%. Общото увеличение, ако сравняваме ноемврийските сметки, потреблението нараства между 53 и 68 % при различните дружества", обясни Младеновски.

Извършени са и 130 проверки на място, свалени са над 50 електромера, които са изпратени за анализ в независими лаборатории за сметка на КЕВР. Проблеми са установени само при два електромера.

98% от жалбите за сметки са от клиенти, които се отопляват с ел. енергия. Това според шефа на КЕВР се дължи на факта, че голяма част от клиентите "мигрираха от отопление с топлинна енергия и газ".

Младеновски също отбеляза скок в получените жалби - комисията имала капацитет да обработи 1000 годишно.

Необичайните температурни колебания през тези месеци доведоха до подобни проблеми и в останалите страни от Източна Европа, каза Младеновски. В КЕВР приемали за сигнали дори получените мейли и настоя, че хората не са ограничени в подаването на жалби.

Шефът на КЕВР обясни, че имат две препоръки - в издаваната ел. фактура да се публикува потреблението за 13 меса назад за съответния клиент, за да може, "когато е учуден от фактурата, да провери дали има повишено потребление или просто така му се струва". Другата препоръка е за инсталиране на смартмитери по цялата мрежа на всички дружества. Така през приложение на мобилния телефон потребителите ще могат да следят текущата си консумация и сметка.

Александър Колячев от КЗП обясни, че са следили за проблеми в 3 основни направления - нелоялни търг практики, неравноправни клаузи и предложения за повишаване защитата на потребилтие в сектора.

Има 6 акта, с които се забраняват установени нелоялни практики. Установено е, че потребителите са получавали предимно формални отговори без изясняване на спорните обстоятелства. Проверките на сайтовете на енергийните дружества пък показват липса на ясна, достъпна и систематизирана информация за процедурите за разглеждане на оплаквания. Едно от дружествата е получило и препоръки за неравноправни клаузи.

КЗП дават няколко препоръки до дружествата, сред които предоставяне на регулярна информация за нивата на отчитане консумацията на ел. енергия, в общите условия да има ясен механизъм за уведомяване ако в 3-месечен период се установи ръст на потреблението с 20%, ясни правила за разсрочване на сметки, както и срок за произнасяне по жалбите, който да не е по-дълъг от 14 дни.

Емил Георгиев от Федерацията на потребителите настоя да се актуализирана енергийната стратегия и да се вземат строги мерки срещу краденето на енергия.

От "Енерго-Про Продажби" АД са получили 5326 жалби за необясним ръст на сметките, отговорено е на 4000 от тях, само 38 са били основателни. При 12 от тях има технически проблем с електромера. Сметките на потребителите да коригирани, увери Пламен Стефанов от УС на дружеството.

Според него по-високите сметки се дължат на отчетени по-ниски температури, повишено потребление и повечето почивни дни спрямо предходната година. Стефанов смята и че има тенденция за повишаване на потреблението на ток през последните години.

"Трайна тенденция през последните години потреблението стабилно расте между 2 и 5 %", обясни представителят на дружеството. И отбеляза, че не за първи път сметките са по-високи по обективни причини - с 40% са били по-високи през декември 2024 г., след като онзи ноември бил най-студеният от 12 г. насам.

От миналата година на всяко шестмесечие пращат писма до всеки потребител, който има с над 15% отклонение от потреблението спрямо, изпратени са 60-80 хил. писма и няма жалби.

Зорница Генова от "Електрохолд" посочи, че през януари 2025 са пол 273 жалби за високи сметки, а този януари - 251. "Преди да започне широкото обсъждане в медиите бройките са били с 20 по-малко от същия период м.г. След това, през февруари постъпват 6737 жалби, за март са 2989. За период от 2,5 месеца до днес - 9576 жалби, от които са обработени 8047. Издаваме около 1,6 млн. фактрури на месец. Т.е. сме издали близо 4 млн. фактури, и около 10 хил. жалби - 0,2% от общия брой издадени фактори. Т.е. не е масово (оплакването от високи сметки - б.р) това, което се тиражира", настоя тя. И това дружество се похвали, че на всеки 6 мес праща уведомления на клиентите, чиято консумация надхвърля с 50% консумацията им за съответния период на предходната година. През декември 185 840 души са получили такива уведомления.

"Всеки наш клиент от повече от 5 г., който е абониран за електронна фактура може безплатно да види потреблението си за последните 36 месеца, може да се поиска такава разпечатка и от център", обясни Генова.

От EVN посочиха, че всяка зима имат около 100-200 жалби за сметките. Тази година, от началото на февруари са нараснали до около 6000.

