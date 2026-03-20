Вижте първия нов влак „Шкода", който представиха на Централна гара в София (Снимки)

На Централна гара София днес представиха официално първия новопроизведен влак „Шкода", който пристигна в България в началото на март. На събитието присъства служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов.
От министерството на транспорта и съобщенията заявяват, че проектът за доставка на 25 мотрисни влака е на стойност 326,7 млн. евро, от които 261,4 млн. евро са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост, а останалите 65,3 млн. евро - по Програма „Транспортна свързаност" 2021-2027 г.
Влаковете са предназначени за крайградски превози, разполагат с общо 333 места и развиват максимална скорост от 160 км/час. Снабдени са с климатик. Осигуряват плавно и тихо пътуване и имат 15-годишна гаранция за пълно обслужване. Очаква се да тръгнат по график през април.
В церемонията ще участваха посланикът на Чешката република у нас Н.Пр. Мирослав Томан, главният изпълнителен директор на „Шкода Груп" Петър Новотни, бившият вицепремиер и министър на транспорта Гроздан Караджов и други.
