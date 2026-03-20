Откриха мъртви птици по крайбрежието на нос Шабла

Черна гора няма да намалява акцизите върху горивата заради риск за бюджета

1160
Правителството на Черна гора отхвърли предложение за намаляване на акцизите върху горивата заради риск за бюджета. СНИМКА: Pixabay

Правителството на Черна гора даде отрицателно становище по предложение на опозицията за изменения в закона за акцизите, с които този данък върху горивата да бъде намален с 50 процента за периода от 1 април до 30 юни, предаде БТА по информация на агенция МИНА. Предложенията бяха направени от депутати от опозиционната партия Гражданско движение УРА, припомня черногорското издание "Виести".

В мотивите към отрицателното становище на правителството, подписано от финансовия министър Новица Вукович, се подчертава, че акцизите представляват съществен компонент от публичните приходи и играят ключова роля за фискалната стабилност. Според данните, акцизите върху минералните масла формират приблизително 60–65 на сто от общите акцизни постъпления и са сред най-стабилните източници за финансиране на държавните политики и функционирането на публичните финанси. Всяко значително намаление на тези приходи би оказало пряко негативно въздействие върху бюджета и би могло да застраши финансовата устойчивост на страната.

От черногорското правителство посочват, че действащата правна рамка вече предвижда механизъм за реакция при сътресения на енергийния пазар, включително възможност за временно намаляване на акцизите, отбелязва МИНА. В същото време от правителството уточняват, че съгласно европейските директиви това намаление може да достигне максимум 25 процента, което прави предложеното 50-процентно съкращение несъвместимо с действащите регулации.

В становището се отбелязва още, че към момента няма непосредствен риск за снабдяването с горива, отбелязва МИНА. Според наличната публична информация Черна гора разполага с достатъчни резерви от петролни продукти за следващите два месеца. Въпреки това властите следят внимателно развитието на международните енергийни пазари, на фона на очаквано ново увеличение на цените на горивата. От началото на следващата седмица дизелът може да поскъпне с около 30 цента, а бензинът – с между 15 и 18 цента, след като преди две седмици цените вече бяха повишени съответно с 16 и 7 цента, посочва черногорската осведомителна агенция.

Като заключение в становището се посочва, че компетентните институции ще продължат да наблюдават динамиката на пазара на петролни продукти и всички релевантни икономически показатели и при необходимост ще бъдат предприети мерки чрез наличните инструменти, така че да се гарантира едновременно стабилността на публичните финанси и сигурността на доставките на горива.

