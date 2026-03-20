Цените на петрола отслабнаха в азиатската търговия

Цените на петрола отстъпиха от достигнатите нива в днешната азиатска търговия, след като американският министър на финансите Скот Бесънт заяви вчера, че Вашингтон може скоро да отмени санкциите върху иранския суров петрол, съхраняван на борда на танкери – ход, целящ да облекчи ценовия натиск след затварянето на Ормузкия проток от Иран, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Котировките на сорта Брент, който е референтен за европейския пазар, намаляха 1,62 на сто до 106,89 долара за барел. Американският лек суров петрол (WTI) поевтиня с 1,89 на сто до 94,32 долара за барел към 8:49 ч. бълг. време.

„В следващите дни може да отменим санкциите върху иранския петрол, който се намира в морето - около 140 милиона барела“, заяви Бесънт пред „Фокс Бизнес Нетуърк“.

Връщането на санкционирания ирански петрол на световните пазари ще помогне за ограничаване на цените през следващите 10 до 14 дни, подчерта той.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху също заяви пред репортери, че Израел подкрепя усилията на САЩ за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия пролив, през който минава около една пета от търговията с петрол, според местни медии. Той добави, че Иран вече няма способността да обогатява уран или да произвежда балистични ракети, като допълни, че войната може да приключи по-рано, отколкото мнозина очакват.

На този фон "Ситигруп" (Citigroup) повиши краткосрочната си прогноза за цените на петрола заради конфликта в Иран.

Американската банка вече очаква цените на Брент и Американския лек суров петрол да се покачат до 120 долара за барел през следващите един до три месеца, но ако прекъсванията в доставките се засилят, цените може да достигнат до 150 долара за барел.

Все пак банката разглежда като най-вероятен вариант деескалация на конфликта в рамките на четири до шест седмици, което би позволило на цената на Брент да се понижи до 70–80 долара за барел до края на годината.

Петролните цени биха могли да скочат дори над 180 долара за барел, ако прекъсванията продължат до края на април, съобщи вчера „Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на експерти от петролния сектор на Саудитска Арабия.