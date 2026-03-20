Европейските лидери призоваха за мерки срещу поскъпването на енергията

Лидерите на страните от Европейския съюз призоваха за временни мерки за смекчаване на последиците от скока на цените на енергията заради конфликта в Близкия изток, като например намаляване на данъците върху електроенергията, по-ниски такси за пренос и достъп до електропреносната мрежа и държавна подкрепа, предадоха Ройтерс и БТА.

В заключенията, публикувани след срещата на върха в Брюксел снощи, лидерите на ЕС се съгласиха, че Европейската комисия трябва да работи в тясно сътрудничество с тях за временни и целенасочени мерки за смекчаване на въздействието от скока в цените на горивата и електроенергията.

Мерките трябва да запазят инвестиционните стимули за възобновяемите енергийни източници, да подкрепят по-бързото им внедряване и да осигурят лоялна конкуренция на пазара на ЕС, пише още в заключенията.

На пресконференция след срещата председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че държавите членки на ЕС могат да използват държавна помощ, за да намалят въздействието от покачването на цените на енергията, като добави, че комисията ще предложи и по-ниски данъци върху електроенергията.

„В някои случаи електроенергията се облага с много по-високи данъци от газа, дори до 15 пъти повече. Това не може да продължава така“, подчерта Фон дер Лайен.

По думите й, ЕК ще подготви законодателно предложение за подобряване на производителността на електроенергийната инфраструктура и ще позволи на страните да намалят таксите за електроенергия за енергоемките индустрии.

Фон дер Лайен заяви още, че е информирала лидерите на страните от ЕС за плановете на ЕК за предоставяне на „стимули за инвестиции“ в рамките на Европейската система за търговия с квоти за емисии на парникови газове (СТЕ), с цел финансиране на проекти за декарбонизация. Средствата по тази мярка се предвижда да възлизат на 30 милиарда евро (34,72 милиарда долара), като финансирането ще дойде от приходите от системата.

В понеделник Фон дер Лайен съобщи за варианти за промени на системата за търговия с квоти за емисии, които ЕК проучва.

ЕК ще вземе предвид опасенията на промишления сектор във връзка с системата за търговия с квоти за емисии, допълни тя. Лидерите на страните от ЕС искат комисията да представи своя преглед на системата до юли, но са разделени по отношение на резултата от него.

Комисията ще коригира резерва, регулиращ предлагането на квоти за емисии съгласно механизма, за да ограничи цените в краткосрочен план. Десет страни от ЕС обаче са поискали по-дълбоки промени, включително повече безплатни квоти за въглероден диоксид за промишлеността.

Някои страни от ЕС, сред които Испания и Нидерландия, се противопоставят на отслабването на системата за търговия с квоти за емисии, която от стартирането си през 2005 г. е намалила емисиите наполовина в секторите, които обхваща.