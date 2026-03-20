Светослав Бенчев: Възможно е горивото у нас да надхвърли цена от 2 евро

Възможно е цената на бензиновите колонки у нас да надхвърли 2 евро. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в ефира на пред NOVA NEWS. По думите му това е възможно да се случи, ако цената на петрола се задържи над 140-150 долара за барел или възникне сериозен проблем с доставките на готови горива. Той добави, че в момента борсите показват малко понижение в цената на суровия петрол - до около 108-109 долара за барел.

Според Бенчев спадът се дължи на изказване на американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, че няма да се атакуват обекти, свързани с инфраструктурата на Иран, което е успокоило леко пазарите. Той коментира още, че цените са особено зависими и от това какви са цените на готовите нефтопродукти на борсите.

"Дори конфликта в Близкия изток да приключи скоро, трудно можем да се върнем бързо към предходните ценови нива", каза още той и добави, че войната ще има продължителни последствия.

"Пазарът ще се успокои в момента, в който знаем, че в Ормузкия проток ще може да се корабоплава. Това моментално ще свали цената на петрола под 100 долара за барел, но никой не знае кога ще се случи”, заяви Бенчев.

„Това, което може да се направи за бизнеса в България, е да бъде създаден фонд от по-високите постъпления от ДДС, които ще влязат в държавния бюджет и оттам нататък държавата да измисли някакъв механизъм. Това са решения, които трябва да бъдат взети от държавата”, посочи той и коментира още, че бизнесът не може да направи абсолютно нищо, което да подпомогне потребителите в тази ситуация.