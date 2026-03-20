Европейските борсови индекси възстановиха позиции на фона на поевтиняване на петрола

Водещите индекси на европейските фондови пазари възвърнаха част от загубите си в днешната търговия, подкрепени от поевтиняването на петрола и вниманието на инвеститорите към предпазливия тон на централните банки в Европа, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX се повиши с 246,98 пункта или 1,08 на сто до 23 086,54 пункта към 11:08 часа бълг. време, съобщи БТА.

Парижкият CAC 40 наддаде с 58,49 пункта или 0,75 на сто до 7866,36 пункта.

Лондонският FTSE 100 прибави 52,6 пункта или 0,52 на сто до 10 116,1 пункта.

Паневропейският Stoxx Europe 600 е нагоре с 4,89 пункта или 0,84 на сто до 588,53 пункта.

Всички сектори, с изключение на петролния и газовия, се търгуват на зелена територия, като банковият сектор и строителните компании водят възстановяването.

Днешната сесия донесе облекчение за пазарите след рязък спад вчера, когато ескалацията на конфликта между САЩ и Иран породи опасения, че енергиен шок може да засили инфлационния натиск върху световната икономика.

Тази сутрин цените на петрола се понижиха, след като министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че Вашингтон може да отмени санкциите срещу иранския петрол, който в момента е натоварен на танкери, с цел увеличаване на световните доставки и понижаване на цените.

Междувременно централните банки в Европа запазиха лихвените проценти без промяна тази седмица, като посочиха войната в Иран като нов източник на несигурност за инфлационните перспективи. Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви, че конфликтът създава „рискове от повишение на инфлацията и рискове от забавяне на икономическия растеж", което подхранва очакванията на пазарите за евентуално повишение на лихвите по-късно през годината.

Пазарни участници вече оценяват на над 50 на сто вероятността за повишение на лихвите от страна на ЕЦБ на следващото ѝ заседание през април.

Комитетът по парична политика (Monetary Policy Committee – MPC) на „Банк ъв Ингланд" (Bank of England) единодушно реши да запази лихвите без промяна, като подчерта готовност да действа за смекчаване на ефектите от конфликта, което също засили очакванията за повишения на лихвите по-късно през годината. Според данни на „Лондон сток иксчейндж груп" (LSEG) пазарите вече отразяват 100 на сто вероятност за повишение на лихвите от „Банк ъв Ингланд" до юни, като вероятността за понижение тази година е нулева.

Както Швейцарската национална банка (SNB), така и Централната банка на Швеция (Риксбанк/Riksbank) също запазиха лихвите непроменени, позовавайки се на несигурността около войната в Близкия изток. Действията на централните банки последваха решението на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ от сряда, когато остави нивото на основния си лихвен процент непроменено в диапазона 3,5 - 3,75 на сто, също предприемайки предпазлив подход на фона на ескалиращия конфликт.

Британската верига пъбове „Джей Ди Уедърспуун" (JD Wetherspoon) обяви в днешен междинен търговски доклад, че нарастващите разходи за труд и енергия, както и натискът върху доходите на потребителите, може да доведат до печалба под очакванията за годината.

Междувременно Ройтерс оповести изявление на Юрген Кернер, член на Надзорния съвет на „Тисенкруп" (Thyssenkrupp), че преговорите за продажба на стоманодобивното подразделение „Стийл Юръп" (Steel Europe) на индийската компания „Джиндал Стийл Интернешънъл" (Jindal Steel International) „са в застой".