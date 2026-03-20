БНБ: Търговският баланс на България за януари е отрицателен в размер на 879,4 млн. евро

Търговският баланс на България за януари е отрицателен в размер на 879,4 млн. евро (0,7 процента от БВП) при дефицит от 869,2 млн. евро (0,7 процента от БВП) за януари 2025 г., съобщават от БНБ.

Според данните износът на стоки е 3,3361 млрд. евро (2,7 процента от БВП) за януари, като се увеличава със 17,2 млн. евро (0,5 процента) на годишна база (3,319 млрд. евро, 2,9 процента от БВП).

Вносът на стоки за януари е 4,2155 млрд. евро (3,4 процента от БВП). Той нараства с 27,3 млн. евро (0,7 процента) спрямо януари 2025 г. (4,1882 млрд. евро, 3,6 процента от БВП).

Салдото по услугите е положително в размер на 575,5 млн. евро (0,5 процента от БВП) при положително салдо от 602,4 млн. евро (0,5 процента от БВП) за януари миналата година.

Текущата и капиталова сметка на страната е отрицателна и възлиза на 498,7 млн. евро (0,4 процента от прогнозния БВП) при излишък от 225,9 млн. евро (0,2 процента от БВП) за януари 2025 г.

Капиталовата сметка е положителна и е 230,7 млн. евро (0,2 процента от БВП) при излишък от 255,2 млн. евро (0,2 процента от БВП) за януари миналата година.

Финансовата сметка за януари е положителна в размер на 914,5 млн. евро (0,7 процента от БВП) при положителна стойност от 336,9 млн. евро (0,3 процента от БВП) за същия месец на 2025 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват с 259,8 млн. евро за януари, при повишение с 247,6 млн. евро за януари 2025 г. Преките инвестиции в чужбина за януари нарастват с 14,4 млн. евро, при увеличение със 100,1 млн. евро за януари миналата година, отчитат от БНБ.