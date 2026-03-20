Испания планира намаление на ДДС за горивата на 10% заради поскъпването

Испания планира да намали данъка върху добавената стойност за горивата от 21 процента на 10 процента, като част от мерките за смекчаване на икономическите последствия от конфликта в Близкия изток, съобщи испанското радио "Кадена Сер", цитирайки източници, запознати с плановете на правителството, предаде Ройтерс.

Мадрид възнамерява също да преустанови облагането с акциз върху въглеводородите, което ще доведе до незабавно намаление на цената на дизела и бензина с между 0,30 и 0,40 евро (0,35-0,46 щ. долара) на литър, допълва БТА по информация на испанската медия.

Правителството обмисля също да премахне 5-процентов данък върху потреблението на електроенергия, според източниците.

Правителствен говорител отказа да информацията преди насрочената за днес пресконференция, на която се очаква да бъдат обявени мерките.

Министри от испанския кабинет заявиха по-рано тази седмица, че мерките ще включват помощ за икономическите сектори, които са най-силно изложени на кризата, но добавиха, че високото производство на възобновяема енергия в страната предполага, че икономиката ѝ е по-малко изложена на въздействието на скока в цените на петрола, причинен от войната в Близкия изток.