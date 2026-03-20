Евростат: Дефицитът при международната търговия със стоки и на ЕС, и на еврозоната се увеличава през януари

Търговският баланс на Европейския съюз през януари 2026 г. е бил на дефицит от 5,9 милиарда евро при търговията със стоки с останалия свят, нараствайки спрямо дефицит от 5,4 милиарда евро през януари 2025 година. Това сочат най-новите данни на Евростат, представени днес от статистическата агенция, предаде БТА.

Износът на стоки извън ЕС през януари 2026 г. е възлизал на 189,2 милиарда евро, което е с 10 на сто по-малко спрямо същия месец на 2025 г. (210,2 милиарда евро). Вносът от останалия свят в Общността е бил на стойност 195,1 милиарда евро или с 9,5 на сто по-малко в сравнение с януари 2025 г. (215,6 милиарда евро).

През януари 2026 г. търговският баланс на ЕС премина на отрицателна територия, след като през декември 2025 г. бе отчетен излишък от 12,3 милиарда евро. Тази промяна се дължи главно на търговията с машини и превозни средства, при която излишъкът е спаднал рязко - от 16,2 милиарда евро през декември 2025 г. до едва 1,7 милиарда евро през януари 2026 г.

В сравнение с януари 2025 г. дефицитът на ЕС се е увеличил леко - с 0,5 милиарда евро. Тази промяна е резултат от колебания в няколко сектора, посочват от Евростат. Търговията със химикали и свързани с тях продукти е отбелязала значителен спад, като излишъкът е намалял от 23 милиарда евро през януари 2025 г. до 15,4 милиарда евро през януари 2026 г.

Освен това излишъкът при търговията с машини и превозни средства е спаднал значително тази годината - от 8,4 милиарда евро през януари 2025 г. до 1,7 милиарда евро през януари 2026 г.

Търговският дефицит на ЕС в енергийният сектор обаче се е подобрил, намалявайки от 29,3 милиарда евро през януари 2025 г. до 21,5 милиарда евро през януари 2026 г.

За цялата 2025 г. ЕС регистрира излишък от 130 милиарда евро в сравнение със 140,2 милиарда евро през 2024 г.

Износът на стоки извън ЕС е нараснал до 2,644 трилиона евро (увеличение с 1,9 на сто спрямо 2024 г.), а вносът - до 2,514 трилиона евро (увеличение с 2,4 на сто в сравнение с 2024 г.).

Търговията в рамките на ЕС се е увеличила до 4,143 трилиона евро през 2025 г., което е ръст от 2,7 на сто в сравнение година по-рано.

През януари 2026 г. в сравнение с декември 2025 г., сезонно коригираният износ на ЕС е намалял с 2,8 на сто, докато вносът - с 3,7 на сто. Сезонно коригираното салдо е било 10,3 млрд. евро, което е увеличение спрямо декември м.г. (8,7 млрд. евро).

Държавите от еврозоната са отчели дефицит от 1,9 милиарда евро при търговията със стоки с останалата част от света. За сравнение, година по-рано през януари 2025 г. дефицитът е бил 1,4 млрд. евро.

Износът на стоки от еврозоната за трети страни през януари 2026 г. е бил на стойност 215,3 милиарда евро, което е спад със 7,6 на сто спрямо януари 2025 г. (232,9 милиарда евро).

Вносът от останалата част на света е възлизал на 217,2 милиарда евро, или със 7,3 на сто по-малко в сравнение със същия месец на 2025 г. (234,3 милиарда евро).

През януари 2026 г. салдото на еврозоната е преминало към дефицит от 1,9 млрд. евро спрямо излишък от 11,2 млрд. евро, отчетен през декември 2025 г.

Тази промяна се дължи главно на сектора на машините и превозните средства, като излишъкът при него е спаднал рязко от 13,2 милиарда евро на 1,6 милиарда евро.

В сравнение с януари 2025 г., когато дефицитът бе 1,4 милиарда евро, дефицитът на еврозоната се увеличи с 0,5 милиарда евро.

През 2025 г. еврозоната регистрира излишък от 149,9 милиарда евро в сравнение със 159 милиарда евро през 2024 г.

Износът на стоки от еврозоната за останалата част на света е нараснал до 2,939 трилиона евро (увеличение с 2,4 на сто в сравнение с 2024 г.), а вносът до 2,789 милиарда евро (увеличение с 2,8 на сто спрямо 2024 г.).

Търговията в рамките на еврозоната отбеляза ръст с 2 на сто до 2,670 трилиона евро през 2025 година.