Евростат: Прирастът на горите в ЕС изпреварва дърв...

2026 г.: стабилен растеж, но под натиск от инфлация и дефицит

Анализаторите на Уникредит Булбанк смятат, че Вътрешното търсене остава гръбнакът на растежа, но вече губи част от инерцията си.

Вътрешното потребление остава двигател, но губи скорост, посочват икономистите на Уникредит Булбанк

Българската икономика запазва стабилен темп на растеж и през 2026 г., но под повърхността се натрупват рискове, които могат да забавят тази динамика. Това показва последният тримесечен макроикономически обзор на „Икономически проучвания" на УниКредит Булбанк.

Прогнозата на банката е за 2,8% ръст на БВП през 2026 г., като двигатели остават вътрешното потребление и инвестициите. Допълнителен импулс се очаква и от присъединяването към еврозоната, което ще повиши доверието и ще улесни финансирането.

Според анализа шансовете за съставяне на редовно правителство се увеличават, което би могло да отключи забавени реформи. В същото време нестабилността вече има цена. Тя се вижда в отложени решения, по-ниска предвидимост за бизнеса и нарастващ риск България да не усвои част от средствата по плана за възстановяване.

Паралелно с това инфлацията отново се връща като тема. Очакването е тя да достигне средно 4,9% през 2026 г., основно заради поскъпването на енергията на фона на конфликта в Близкия изток. От банката обаче не виждат сценарий за дълготрайна ценова спирала. По-скоро става дума за временен натиск, който ще започне да отслабва през 2027 г.

Вътрешното търсене остава гръбнакът на растежа, но вече губи част от инерцията си. Причината е в доходите. Реалният ръст на заплатите се очаква да се забави до 5,6%, тъй като по-високата инфлация изяжда част от увеличенията, а публичният сектор преминава към по-умерен темп на нарастване.

Въпреки това инвестиционната активност няма да спре. Жилищното строителство и проектите във възобновяема енергия продължават да поддържат икономиката и да компенсират част от отслабващото потребление.

Най-големият риск обаче остава бюджетът. Според УниКредит Булбанк дефицитът може да достигне около 3,4% от БВП през 2026 г., като има реална вероятност да се разшири още. Това поставя въпроса за фискалната дисциплина в центъра на икономическия дебат.

Решението няма да дойде с краткосрочни мерки, предупреждават икономистите. Необходими са структурни промени – по-добра събираемост на приходите и ограничаване на неефективните разходи.

Четете още

Още от Икономика

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Митко Павлов: По улиците всички сме невидими (подкаст)