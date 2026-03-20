Руската централна банка понижи основната си лихва до 15% заради забавящата се икономика

Руската централна банка (РЦБ) понижи днес основния си лихвен процент с 50 базисни пункта (0,5 процентни пункта) до 15 на сто в условията на забавяне на икономическия растеж заради продължаващата война в Украйна и наложените санкции, предаде Франс прес.

„Икономиката (на Русия) се приближава към балансирана траектория на растеж", се посочва в изявление на финансовата институцията, предаде БТА. Банката допълва, че ще преценява необходимостта от ново понижение на лихвите в зависимост от устойчивостта на забавянето на инфлацията, развитието на инфлационните очаквания и „анализа на рисковете, произтичащи както от вътрешната, така и от външната икономическа среда".

Руската централна банка отбеляза, че покачването на цените се е забавило през февруари, след като се е ускорило през януари заради еднократни фактори.

През февруари централната банка на страната понижи основния си лихвен процент с 50 базисни пункта (0,5 процентни пункта) до 15,5 на сто. Централната банка на Русия поддържаше лихвения процент близо до нивата около 20 на сто в продължение на две години, докато икономиката на страната се възползваше от ръста във военните разходи, свързани с пълномащабното военно нахлуване в Украйна, започнало през февруари 2022 г.

Въпреки това тези разходи допринесоха за повишаване на инфлацията и оказаха натиск върху икономическия растеж, докато предприятията се оплакваха от високите разходи по заемите, въведени с цел ограничаване на ценовия натиск, посочва АФП.

Централната банка на Русия постепенно понижи основния си лихвен процент през 2025 г., докато годишната инфлация спадна до приблизително 5,6 на сто през 2025 г. в сравнение с 9,5 на сто през 2024 г. Икономически растеж на Русия обаче се забави рязко, като намаля до 1 на сто през 2025 г. спрямо 4,3 на сто през 2024 г. Финансовата институция продължава да прогнозира намаляване на инфлацията до края на годината, но отбелязва, че „несигурността по отношение на външната среда се е увеличила значително", тъй като световните пазари са дестабилизирани от войната в Близкия изток.

Банката запазва целта си за инфлация от около 4 на сто през 2027 г.

Руският президент Владимир Путин одобри увеличаването на данъка върху добавената стойност (ДДС) от 20 на 22 на сто, считано от 2026 г., като част от мерките за ограничаване на бюджетния дефицит, който от началото на годината достига 50 милиарда долара.

Икономиката на Русия остава ориентирана към военни разходи, като през 2025 г. те са се увеличили с около 3 на сто спрямо предходната година и достигат приблизително 7 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП), според оценки на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI).

Приходите от петрол и газ, които генерирал около една пета от държавните приходи, са засегнати от международните санкции и украинските атаки срещу енергийната инфраструктура, като през 2025 г. достигат най-ниското си ниво от 2020 г.

В същото време Русия се възползва от поскъпването на петрола, както и от временното премахване на американските санкции върху продажбата на руски суров петрол, натоварен на танкери, обявено от Вашингтон с цел стабилизиране на пазара.