Евростат: Прирастът на горите в ЕС изпреварва дърводобива

За да растат горите здравословно, количеството добита или отстранена през дадена година дървесина следва да е по-малко от темпа на естествен прираст (нетен годишен прираст). Разликата между тези две променливи може да служи като показател за устойчиво добита дървесина, пише БТА.

Според оценка на Евростат през 2023 г. 23 от държавите от Европейския съюз (ЕС) с налични данни са регистрирали нетен годишен прираст, по-висок от добива на дървесина. Прирастът на горите след дърводобив е най-висок в Румъния (39,9 милиона кубически метра), следвана от Швеция (26,4 милиона) и Полша (26,3 милиона). В България е близо 8 милиона кубически метра. Само в Естония дърводобивът надвишава прираста (11,6 милиона срещу 9,1 милиона кубически метра), което е довело до намаляване на наличния дървен материал с 2,5 милиона кубически метра.

Устойчивият дърводобив е от решаващо значение за управлението на горите, тъй като се фокусира върху целенасочено добита дървесина, като същевременно изключва непредвидени катастрофални загуби. Този подход дава по-ясна представа за екологичния отпечатък на горската промишленост.