Младежи с иновативни решения: мини фабрика за автомобили и автоматизирана ПАВЕЦ

Министър Младенова: МИР насърчава технологичния трансфер и подкрепя смелите идеи и проекти, за да достигнат до реалния бизнес

Иновациите са това, което ще изведе икономиката ни на следващо ниво. Иновациите насочват мисленето как да решаваме предизвикателствата у нас и в света. Наша задача е да насърчим повече младежи да насочват поглед към науката и инженерството.

Това каза министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова, която откри националното състезание „Дни на Роботиката", организирано от Клуба по роботика към Техническия университет в София. Министерството на иновациите и растежа продължава своята последователна политика в подкрепа на младите иноватори и технологичното развитие на България и за поредна година е партньор на събитието.

„Дни на Роботиката" събра над 200 младежи от цялата страна, които в двата дни на събитието представят своите иновативни разработки в областта на роботиката, електрониката, изкуствения интелект и автоматизацията. Традиционно най-голям интерес сред бизнеса и институциите предизвиква категорията „Иновативни решения", където младежите търсят технологични отговори на реални обществени и индустриални проблеми.

Министър Младенова посети всички щандове на изложението и се запозна с проектите на младежите. Сред тях бяха хуманоиден робот, който помага на учениците с уроците; автономна мини фабрика за производство на автомобили; иновативна кутия за съхранение на артефакти, напълно автоматизирана помпено-акумулираща водоелектрическа централа и много други.

Министър Младенова посочи, че е от изключителна важност структурирането на правилните инструменти, които да подкрепят иновативните идеи и проекти. Тя изтъкна, че състезанията по роботика са полезни за ученици и студенти, защото обединяват в едно различни важни дисциплини като програмиране, механика, електроника, математика и творчество.

„Виждам сред вас бъдещите инженери, предприемачи, учени, лидери, които ще помогнат за една все по-иновативна и с по-висока добавена стойност икономика на страната. Да създават моделите, с които да изградим такова общество, в което искаме да живеем", обърна се към участниците в надпреварата Младенова.

На старта на „Дни на роботиката" тя акцентира, че чрез двете програми с бюджет 2,5 млрд. евро Министерството насърчава иновациите, дигитализацията, връзката между науката и бизнеса, технологичния трансфер и др. Министърът представи и още един инструмент за финансиране и менторска подкрепа. Конкурсът за най-добър младежки стартъп в България на Фонда на фондовете подкрепя смелите идеи на младите изследователи, които трябва да стигнат до реалния бизнес. Кандидатстването за него е до 24 април.