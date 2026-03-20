ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Енергийният министър на САЩ: Ще продължим да освобождаваме петрол от резервите си

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт КАДЪР: Fox

САЩ ще продължат да освобождават количества петрол от стратегическите си резерви през идните месеци, за да смекчат ефекта от енергийната криза, предизвикана от военните действия срещу Иран. Това заяви министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт в интервю за Fox Business.

Той добави, че доставките на природен газ в страната не са засегнати от конфликта в Близкия изток, благодарение на силния вътрешен добив. По думите му, производството дори може да се увеличи значително, ако не беше ограничено от наличната инфраструктура и тръбопроводи.

В същото време финансовият министър Скот Бесънт заяви, че Вашингтон обмисля премахване на санкциите върху иранския петрол, блокиран в танкери. Тази стъпка се разглежда като начин за овладяване на растящите цени, след като Ормузкия проток беше затворен от Иран.

Според него, ако санкциите бъдат отменени, иранският петрол може да достигне до международните пазари в рамките на няколко дни, като ще бъде напълно усвоен за около месец.

Той не пожела да коментира прогнозите за евентуално покачване на цените до 180 долара за барел, но подчерта, че американските военни трябва да „довършат работата" в Иран, а пазарите ще трябва да преминат през настоящия период на нестабилност.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт КАДЪР: Fox

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

