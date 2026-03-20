Уолстрийт откри днешната търговия със спад

Основните индекси на Уолстрийт откриха днешната търговия със спад на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, което разтърсва енергийните пазари и влияе върху очакванията за паричната политика на Управлението за федерален резерв резерв, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Конфликтът с участието на Иран навлиза в четвъртата си седмица, като инвеститорите преразглеждат прогнозите си за бъдещи понижения на лихвените проценти в САЩ.

При откриването на сесията Dow Jones Industrial Average се понижи с 45,8 пункта или 0,10 на сто до 45 975,65 пункта.

Широкият индекс S&P 500 отстъпи с 11,8 пункта или 0,18 на сто до 6594,66 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite загуби 101,4 пункта, или 0,46 на сто, до 21 989,33 пункта.