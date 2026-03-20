Мицотакис: Готови сме да се справим с въздействието от повишаването на цените на горивата

Гръцкото правителство е готово в рамките на фискалния си капацитет да се справи с въздействието на повишаването на цените на горивата, каза премиерът Кириакос Мицотакис вчера малко след края на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, съобщи за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Мицотакис каза, че е имало обширна дискусия относно икономическото въздействие на продължителната геополитическа криза и войната в Близкия изток. Той обясни, че колкото по-дълго продължават конфликтите, толкова по-негативно ще бъде въздействието им върху световната, европейската и следователно върху гръцката икономика.

Гръцкият премиер каза, че заключенията на Европейския съвет отварят вратата за по-голяма гъвкавост при предприемането на национални и европейски мерки за справяне с тази криза. Той добави, че засега не може да разкрие повече подробности, но повтори, че гръцкото правителство е готово в рамките на фискалните си възможности да се справи с последиците от по-високите цени на горивата и евентуално по-високите цени на електроенергията.

На въпрос относно съобщенията в Турция, че Анкара е изпратила писма до НАТО, ЕС и САЩ, изразяващи недоволството от преместването на гръцка батарея „Пейтриът" в Карпатос, Мицотакис отговори: „Тези твърдения са правно неоснователни, но бих казал, че са и напълно ненавременни, ако се вземе предвид по-широката геополитическа ситуация." Той добави, че Гърция не преговаря с никого за разполагането на своите отбранителни сили на оперативно ниво.

Относно гръцката ракетна батарея „Пейтриът" в Саудитска Арабия, гръцкият премиер посочи, че тя е там от 2021 г. по решение на Гръцки съвет по външни работи и отбрана (KYSEA) като част от по-широки усилия за защита на критичната инфраструктура, която е свързана със сигурността на доставките на гориво. „Днешното прехващане беше строго отбранително действие, което е част от споразумението, сключено със Саудитска Арабия", подчерта той, добавяйки, че Саудитска Арабия е стратегически партньор на Гърция от няколко години и че трябва да се признае, че гръцките въоръжени сили активно демонстрираха своята оперативна готовност в една много сложна ситуация.

В отговор на тези, които се чудят каква полза има Гърция от подобна инициатива, Мицотакис отговори, че ако тези рафинерии - критична рафинерия в Саудитска Арабия - действително бяха засегнати, тогава цената на петрола днес щеше да е много по-висока, отколкото е в действителност, защото защитата на критичната енергийна инфраструктура и от двете страни трябва да бъде основен приоритет в момента.

Той също така спомена, че Гърция и Франция са играли водеща роля в Европейския съвет по отношение на необходимостта от формулиране на предложение за мораториум, което би изключило всякаква атака срещу енергийни съоръжения, независимо дали се намират в Иран, или в страните от Персийския залив. Относно клаузата за взаимопомощ на ЕС Мицотакис определи като „изключително положителен" факта, че при атаката срещу Кипър много европейски държави, на първо място Гърция, незабавно се намесиха, за да помогнат, като предложиха въздушна и военноморска подкрепа, така че Кипър да може да се чувства напълно в безопасност.

„Гърция защитава своите граници и границите на ЕС", каза вчера Мицотакис в отговор на въпрос на Би Би Си относно твърденията за мигранти, които са били връщани от Еврос (Марица) в Турция.

Позовавайки се на заключенията от заседанието на Европейския съвет, гръцкият премиер подчерта, че Европейският съюз няма да повтаря грешките, допуснати през 2015 г. Той изтъкна, че Гърция защитава границите си, за да гарантира, че границите на Европейския съюз също са защитени, добавяйки, че няма да се извинява за тези политики. Позицията на членовете на Европейския съвет е твърда да не се допусне масов приток на мигранти и бежанци в Европейския съюз, добави Мицотакис.