Български градове могат да получат по 1 млн. евро по програми, финансирани от ЕС

Градове от България, страните членки на ЕС, Норвегия, Швейцария, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Северна Македония, Сърбия, Украйна и Молдова ще могат да участват в партньорски мрежи за съвместно планиране, финансирани от Европейския съюз. Всяка може да получи до 1 000 000 евро, предоставени от Програма URBACT IV 2021-2027, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Ведомството, което е Национален орган на програмата за България, публикува на страницата си покана за създаване на „Мрежи за съвместно планиране", по която може да се кандидатства до 17 юни 2026 г., съобщи БТА. Целта е да се създадат партньорства между градове, желаещи да приведат в изпълнение свои стратегии или политики, като приложат конкретни мерки за осъществяването им на местно ниво. Поканата е насочена предимно към градските администрации, които желаят да работят съвместно с други европейски градове. Важно условие е 50 на сто от общия бюджет да бъде предназначен за изпълнение на пилотни дейности на местно ниво. Поканата обхваща цялата територия на участващите страни и е отворена за всички градове.

УРБАКТ подкрепя градските власти от ниво квартал до функционална градска зона в зависимост от обхванатата тема и въздействието, което може да бъде оказано. Това включва връзки между градовете и селските райони и трансгранични функционални градски зони. Във всяка мрежа могат да участват от 6 до 8 партньора.

Средствата от Европейския фонд за регионално развитие са в размер на 70 на сто от стойността на проекта за партньори от Югозападния район за планиране и 80 на сто за партньори от останалата територия на България. МРРБ осигурява 15 на сто национално съфинансиране за българските бенефициенти.

Подробна информация за поканата и условията за участие може да бъде намерена на страницата на програмата: https://urbact.eu/get-involved.

УРБАКТ IV 2021-2027 е една от четирите програми на ЕС за междурегионално сътрудничество и е с общ бюджет от 105 903 537 евро, от които 79 769 799 евро съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, 23 133 738 евро национално съфинансиране от държавите членки, участващи в програмата и 3 000 000 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ, сочи справка в сайта на програмата.