„Лукойл" загуби близо $ 20 млрд. заради отписването на международни активи, включително тези в България

Руската енергийна компания "Лукойл" е отчела обезценка на чуждестранните си активи в размер на 1,67 трилиона рубли (около 19,8 млрд. долара), след като е загубила контрол върху международните си операции, се посочва във финансовия отчет на дружеството за 2025 г., цитиран от Блумбърг и ТАСС.

В резултат за миналата година компанията е на чиста загуба от 1,06 трилиона рубли при печалба от 851,5 милиарда рубли година по-рано, съобщава БТА. След загубата на контрол върху подразделението "Лукойл Интернешънъл" (Lukoil International) инвестицията е била изцяло отписана. Българските дружества на компанията (рафинерията в Бургас, веригите бензиностанции и др.) са собственост именно на това международно подразделение,.

САЩ наложиха санкции срещу „Лукойл" и други руски енергийни компании, сред които "Роснефт", с цел да бъде оказан натиск върху Москва за прекратяване на войната в Украйна. Мерките доведоха до сериозни сътресения в страните, в които „Лукойл" оперира, и принудиха компанията да предложи за продажба международния си бизнес, отбелязва Блумбърг.

Дружеството притежава дялове в рафинерии в Европа, значителни активи в нефтени находища от Ирак до Казахстан, както и мрежа от около 5300 бензиностанции в 20 държави, включително в САЩ.

През януари „Лукойл" се споразумя да продаде по-голямата част от международните си активи на инвестиционната компания "Каралайл Груп" (Carlyle Group), след като предходна сделка с "Гънвор Груп" (Gunvor Group) пропадна. Сделката обаче подлежи на регулаторни одобрения, като междувременно компанията води разговори и с други потенциални купувачи.

От дружеството уточниха, че финализирането на продажбата зависи изцяло от решението на Службата за контрол на чуждестранните активи. При одобрение средствата от сделката вероятно ще бъдат депозирани в специална сметка, до която достъп ще бъде възможен едва след евентуално премахване на санкциите.

Резултатите от чуждестранните активи са отчетени като преустановени дейности във финансовия отчет на компанията.