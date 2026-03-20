„Лукойл" загуби близо $ 20 млрд. заради отписването на международни активи, включително тези в България

3980
Руската енергийна компания "Лукойл" е отчела обезценка на чуждестранните си активи в размер на 1,67 трилиона рубли (около 19,8 млрд. долара), след като е загубила контрол върху международните си операции, се посочва във финансовия отчет на дружеството за 2025 г., цитиран от Блумбърг и ТАСС.

В резултат за миналата година компанията е на чиста загуба от 1,06 трилиона рубли при печалба от 851,5 милиарда рубли година по-рано, съобщава БТА. След загубата на контрол върху подразделението "Лукойл Интернешънъл" (Lukoil International) инвестицията е била изцяло отписана. Българските дружества на компанията (рафинерията в Бургас, веригите бензиностанции и др.) са собственост именно на това международно подразделение,.

САЩ наложиха санкции срещу „Лукойл" и други руски енергийни компании, сред които "Роснефт", с цел да бъде оказан натиск върху Москва за прекратяване на войната в Украйна. Мерките доведоха до сериозни сътресения в страните, в които „Лукойл" оперира, и принудиха компанията да предложи за продажба международния си бизнес, отбелязва Блумбърг.

Дружеството притежава дялове в рафинерии в Европа, значителни активи в нефтени находища от Ирак до Казахстан, както и мрежа от около 5300 бензиностанции в 20 държави, включително в САЩ.

През януари „Лукойл" се споразумя да продаде по-голямата част от международните си активи на инвестиционната компания "Каралайл Груп" (Carlyle Group), след като предходна сделка с "Гънвор Груп" (Gunvor Group) пропадна. Сделката обаче подлежи на регулаторни одобрения, като междувременно компанията води разговори и с други потенциални купувачи.

От дружеството уточниха, че финализирането на продажбата зависи изцяло от решението на Службата за контрол на чуждестранните активи. При одобрение средствата от сделката вероятно ще бъдат депозирани в специална сметка, до която достъп ще бъде възможен едва след евентуално премахване на санкциите.

Резултатите от чуждестранните активи са отчетени като преустановени дейности във финансовия отчет на компанията.

Четете още

Още от Икономика

Завещание на седмицата: Днес е един прекрасен ден