САЩ и Япония обявиха сделка за редкоземните елементи и критичните минерали

САЩ и Япония ще насочат първоначално сътрудничеството си в областта на редкоземните елементи и критичните минерали към ограничен набор от суровини, предвижда съвместен план за действие, обявен от двете страни, предаде Ройтерс.

Документът бе публикуван от Службата на търговския представител на САЩ по време на визита във Вашингтон на японския премиер Санае Такаичи. Целта е постигане на конкретни краткосрочни резултати за укрепване на устойчивостта на веригите за доставки.

Двете страни възнамеряват да обсъдят координирани търговски политики, включително механизъм за минимални ценови равнища, приложим на първо време за избрана група критични минерали. Конкретните суровини, които ще бъдат обхванати, не се посочват.

Инициативата е част от по-широките усилия на Вашингтон и Токио да изградят алтернативи на доминираните от Китай вериги за доставки на редкоземни елементи. През октомври 2025 г. премиерът Такаичи и президентът на САЩ Доналд Тръмп подписаха рамково споразумение в Токио в тази област.

В съвместното изявление се подчертава необходимостта от противодействие на пазарни изкривявания, произтичащи от непазарни политики и практики, които правят веригите за доставки уязвими на сътресения, включително икономически натиск.

САЩ и Япония ще работят и за включване на други държави в многостранно споразумение за критичните минерали, както и за идентифициране на проекти за добив, преработка и производство, които да получат приоритетно финансиране, съобщава БТА.

Сред обсъжданите конкретни инициативи е възможно участие на японски партньори в проект за добив на литий в Северна Каролина на американската компания "Елбъмарл" (Albemarle).

Японската "Мицубищи Матириълс" (Mitsubishi Materials) води разговори с "РеЕлемент" (ReElement Technologies) за евентуално дялово участие или съвместно предприятие.

Двете страни са се договорили също да обменят информация за стандарти в минната индустрия, да развиват техническо сътрудничество и геоложко картиране, както и да координират създаването на стратегически запаси и бързи реакции при прекъсвания на доставките.