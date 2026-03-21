Виж в реално време какво показват камерите по пътищата

Всеки може да види през сайта каква е температурата на въздуха и на асфалта, откъде духа вятърът и колко е влажно в 80 точки от пътната мрежа

От няколко дни на сайта на Националното толуправление (www.bgtoll.bg) има две интерактивни карти. Едната (виж тук) показва в реално време колко пътни превозни средства засича всяка от близо 300 толкамери на системата за таксуване на пътищата. От другата (виж тук) може да се види какво е времето във всяка от 80-те точки по пътищата, на които има минимееорологични станции.

Метеорологичните станции разполагат с термометри в асфалта и във въздуха, уреди за мерене на скоростта и посоката на вятъра, за влажността, за атмосферното налягане и за осветеността. Те

бяха монтирани още при изграждането на системата

от камери, но досега служеха само на пътната агенция и на поддържащите фирми. При достигане на определени стойности на температурата и влажността на настилката фирмите са длъжни да предприемат мерки срещу обледеняване на пътя. Сега обаче данните се представят свободно на всички, така че човек може да провери атмосферните условия на мястото, през което планира пътуване или където ще пристигне.

Данните за трафика пък се визуализират само като брой превозни средства, които е засякла всяка камера.

Те са почти в реално време - актуализират се на всеки 15 минути,

като се показва по колко превозни средства има и в едната, и в другата посока, и съответно колко коли са минали през последния час. Функция позволява и да се види отделно кои са най-натоварените в момента пътища, през които преминават например повече от 2000 коли за час.

В петък следобед най-натовареното движение в България беше изходът от София по магистрала “Тракия”, откъдето минаваха по 4500 коли на час и в двете посоки. Това е над два пъти повече от всички останали натоварени участъци от магистралите.

Тези данни донякъде бяха публични още от създаването на системата. Но форматът, под който се показваха, представляваше списък с номерата на камерите, без указание къде точно се намират, а информацията за броя на колите се променяше веднъж на денонощие.

“Този инструмент може да се ползва и за икономически анализи,

от органите по пътна безопасност, както и за планиране на пътуването. Ако сте млад шофьор и искате да пътувате по пътища с по-ниска интензивност на движението, ще можете да проверявате какъв е трафикът и да изберете най-подходящия за вас път”, посочи началникът на толуправлението проф. Олег Асенов по време на технологичен форум в столицата.

В двете карти не са инвестирани някакви допълнителни средства. Те са част от системата за пътно таксуване, сега просто се пускат за свободен достъп в рамките на проект за отворени данни от държавната администрация.