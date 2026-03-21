Иран: Обмисляме да пропуснем японски кораби през Ормузкия проток

Иран е готов да пропусне японски плавателни съдове през Ормузкия проток, съобщи Киодо, като се позова на иранския външен министър Абас Арагчи.

В телефонно интервю за японската осведомителна агенция дипломатът посочи, че Техеран е започнал преговори с Токио за възможно отваряне на протока за японски кораби.

"Не сме затваряли протока, той е отворен", посочва Арагчи. По думите му Иран, който бе атакуван в края на февруари от САЩ и Израел, се стреми "не към примирие, а към пълно, всеобхватно и трайно прекратяване на войната".

По думите му Техеран не е затворил морския път, а е наложил ограничения за съдовете на страни, които участват в нападения срещу Иран, и предлага съдействие на останалите държави във връзка с повишеното безпокойство за сигурността на корабоплаването.

Дипломатът добави, че Ислямската република е готова да осигури свободен пропуск за страни като Япония, ако те се координират с Техеран.

Япония разчита на Близкия изток за над 90% от доставките си на петрол, повечето от които преминават през протока. Поради ситуацията в района Япония и други страни освободиха петрол от резервите си, припомня Ройтерс.

Арагчи каза, че е обсъдил въпроса за преминаването на кораби през стратегическия морски път с японския си колега Тошимицу Мотеги, и отбеляза, че преговорите продължават, но направи уговорката, че не може да разкрие подробности.

Арагчи повтори тезата на Иран, че "войната е наложена" на Ислямската република и че е започнала, докато Техеран е преговарял с Вашингтон. Министърът добави, че няколко страни се опитват да посредничат за прекратяване на конфликта, и по думите му Иран "е отворен към всяка инициатива" и е готов да обмисли предложения, съобщи БТА.