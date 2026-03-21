100 евро ще излезе скромна трапеза на българите за Великден, агнешкото е с 5 евро нагоре

Агнешкото поскъпна за Великден Снимка ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Поне 100 евро за трапезата за Великден. Връзка пресен лук струва 0,84 евроцента, магданозът е 0,59, зелената салата е 0,79, а репичките 85., установи проверка на медията.

Цената на краставици от Гърция е 2,90 евро. Така салатата за 4-членно семейство излиза малко над 5 евро, съобщава Нова телевизия.

Най-скъпо ще излезе агнешкото, което засега още не се доставя, защото не се търси. Засега в търговската мрежа рядко се намира българско производство, има предимно внос. Според прогнозите местното произвоство ще бъде поне с 4 – 5 евро нагоре.

Боите за яйца - те са над 100 вида, споделят в магазините. Цените са близо 0,60 - 0,70 евроцента.

Засега яйцата, захарта и брашното не са поскъпнали.

