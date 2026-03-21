Търсенето на технологии с ИИ компенсират ефекта от митата на Тръмп върху търговията

Глобалната търговия е продължила да расте през 2025 г., въпреки въведените от Доналд Тръмп мита върху вноса, показват два нови доклада. Това развитие изглежда противоречи на очакванията, че протекционистките мерки ще забавят международната търговия, съобщава axios.

Според данните, обемът на световната търговия се е увеличил с около 4,6% през годината. Основна причина за този растеж е силното търсене на технологии, свързани с изкуствен интелект – включително чипове, сървъри и инфраструктура за обработка на данни.

Друг важен фактор е т.нар. „предварително натоварване" (front-loading), при което компаниите са ускорили вноса на стоки, за да избегнат бъдещи по-високи мита. Това временно е увеличило обемите на търговията.

Освен това, вместо да намалее, търговията се е пренасочила. Компаниите са адаптирали веригите си за доставки, като са започнали да търгуват чрез трети страни или са увеличили обмена с региони, които не са засегнати пряко от митата.

Въпреки общия ръст, има и отрицателни ефекти. Търговията със стандартни промишлени стоки в САЩ е отбелязала лек спад, а глобалната търговска система става все по-фрагментирана.

Перспективите за 2026 г. са по-несигурни. Очаква се растежът да се забави значително, като рисковете включват високи цени на енергията и геополитически напрежения.