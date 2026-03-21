Водещите централни банки заявиха решимост да противостоят на инфлацията заради скока в цените на петрола

Водещите централни банки по света изразиха тази седмица предпазливост заради риска от допълнително покачване на цените на енергията, които потенциално могат да доведат до скок на инфлацията в много страни заради въздействието на конфликта в Близкия изток, информира БТА.

Заседания по паричната политика през седмицата проведоха Европейската централна банка (ЕЦБ), Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ, британската централна банка „Банк ъв Ингланд" (Bank of England), канадската „Банк ъв Канада" (Bank of Canada), японската „Банк ъв Джапан" (Bank of Japan), Резервната банка на Австралия (RBA), Швейцарската национална банка (SNB), Централната банка на Швеция (Риксбанк), Руската централна банка „Банк России" и Китайската народна банка, както и централните банки на някои страни с развиващи се икономики.

Всички те декларираха готовността си да противостоят на всеки скок на потребителските цени, докато цените на суровия петрол се установиха над психологическата границата от 100 долара за барел след нарушаването на енергийните доставки от Персийския залив.

Преди началото на американско-израелската офанзива срещу Иран на 28 февруари и последвалите ирански атаки срещу страните от региона, много анализатори залагаха, че повечето водещи централни банки ще облекчат паричната си политика.

Конфликтът обаче повдигна опасения за доставките на петрол и природен газ, особено след обявеното от Иран затваряне на Ормузкия проток - ключов морски път, през които обичайно преминава около една пета от търговията с петрол и втечнен природен газ. Тези страхове се изостриха допълнително заради щетите по енергийната инфраструктура в Близкия изток вследствие на атаки с ракети и дронове през последните дни, което накара монетарните институции в много държави да задържат на достигнатите нива основните лихви, а някои от тях, като например Резервната банка на Австралия - да вдигнат лихвите.

Централните банкери изглеждат решени да овладеят покачващите се цени без да подкопават все още неравномерния икономически растеж и преди всичко да избегнат стагфлация - неблагоприятната комбинация от икономически спад и висока инфлация, посочва Ройтерс.