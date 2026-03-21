Икономическият и социален съвет определи управлението на водите като въпрос на национална икономическа и социална сигурност

Икономическия и социален съвет гласува становището за управление на водите.

Икономическият и социален съвет (ИСС), с председател Зорница Русинова, прие Становище на тема „Устойчиво управление на водите в Република България", съобщиха от консултативния орган. В него се посочва, че въпреки наличието на значителни водни ресурси в страната, тяхното неравномерно разпределение и недостатъчната инфраструктура изискват дългосрочен, интегриран и ефективен подход към управлението им. ИСС определя управлението на водите като въпрос на национална икономическа и социална сигурност, като осигуряването на питейна вода следва да се разглежда като стратегическа дейност.

Пленарната сесия гласува и анализ на директивата за подобряване на условията на труд при работа през платформа, в който подчертава, че транспонирането на Директива (ЕС) 2024/2831 следва да бъде сред водещите приоритети на правителството.

Съгласно европейските изисквания този процес трябва да приключи до 2 декември 2026 г., припомня консултативният орган в приетия документ. ИСС призовава служебния кабинет да предприеме своевременни действия за обезпечаване на работата по подготовката на необходимите законодателни промени, така че законопроектът да бъде разгледан и приет от Министерския съвет и внесен в следващото Народно събрание.

Документът отбелязва, че българското законодателство разполага с определена основа за транспониране на директивата, но са необходими допълнителни правни норми, за да се покрият изцяло нейните минимални изисквания. Сред ключовите области, които изискват регулация, са събирането на информация за цифровите трудови платформи, идентифицирането на заетите чрез тях лица, условията на труд, защитата на личните данни и други.

ИСС счита, че съществуващото трудово законодателство предоставя възможности за развитие и надграждане на решенията, включително чрез обсъждане на създаването на регистър на цифровите трудови платформи.

От ИСС предлагат на Министерството на труда и социалната политика да организира тристранни обсъждания със заинтересованите страни, с цел постигане на баланс и избягване на прекомерна административна тежест. ИСС подчертава и необходимостта от активен диалог със социалните партньори, включително по отношение на условията и финансовите механизми за тяхното участие в прилагането на директивата.

Гост на пленарната сесия на Икономическия и социален съвет беше Хасан Адемов, служебен министър на труда и социалната политика. Той обвърза управлението на водите и структурните проблеми в сектор със социалните измерения на темата. Целта на системата на социалното подпомагане, по думите му, е да да покрива базовите нужди, в това число и от водоснабдяване.

