С между 15 и 30% по-малко хотелски резервации за великденските празници във Виена тази година

Виена очаква значително по-малко туристи за великденските празници тази година в сравнение с миналата, съобщават местни медии. Според Търговската камара на Виена това се дължи предимно на факта, че великденските празници са в началото на април и много хора ще предпочетат да отидат на ски, съобщава БТА.

Австрийската столица всяка година привлича хора от цял свят и въпреки че бизнесът тази година е добър, очакванията на хотелиерския бранш за следващите седмици са умерени.

„Резервациите за Великден са между минус 15 и 30 процента в сравнение с 2024. Тази година сме в пряка конкуренция с хотелиерите, предлагащи ваканционни пакети", посочва председателят на групата на хотелиерите във Виенската стопанска камара Феликс Нойтац на фона на великденската ваканция, която започва в петък.

Ситуацията се усложнява и от факта, че броят на хотелските легла, особено в категорията от три до пет звезди, е нараснал с 1500 и това води до ценова война между хотелите. Голяма е ролята и на конфликтите в Близкия изток. „Нашите основни далечни пазари за съжаление също отсъстват в момента. САЩ, Великобритания, но и Израел изостават значително поради геополитическата ситуация", обобщава Нойтац.

Голяма атракция за посетителите на Виена са великденските базари, макар че според хотелиерите те играят значително по-малка роля от коледните. По-малко са и резервациите на екскурзии с гид. Поради геополитическата обстановка се наблюдава тенденция към късни резервации, смята председателката на организацията на екскурзоводите Герти Шмит.

Според маркетинговите експерти на Виенската туристическа централа положението все пак не е песимистично, като туристите, посетили Виена през февруари са 5 процента повече в сравнение с миналата година. „Виена отчита стабилна ситуация с резервациите, към която, както показва опитът, ще се добавят и резервации в последния момент", се казва в изявление за медиите.