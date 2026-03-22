Цените на повечето основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци се повишават

Цените на повечето основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци на борсите у нас тази седмица растат, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), предава БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,45 на сто до 2,654 пункта спрямо 2,616 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците най-голямо е поскъпването при доматите, които са с 16,75 на сто нагоре и се търгуват по 2,37 евро за килограм на едро. Значително по-скъпи са също зрелият лук кромид - с 9,7 на сто до 0,52 евро за килограм, и червените чушки - с 9,13 на сто до 2,94 евро за килограм, докато при зелените чушки поскъпването е минимално - с 0,4 на сто до 3 евро за килограм. Ръст в цената има също при зелето - с 6,87 на сто до 0,56 евро за килограм, и картофите - с 1,66 на сто до 0,49 евро за килограм.

На обратната страна, най-много поевтиняват краставиците, които са с 10,7 на сто надолу до 2,17 евро за килограм. По-ниска е също цената на тиквичките, които са със 7,2 на сто по-евтини и се търгуват по 2,50 евро за килограм. Минимална разлика надолу има при морковите - с 0,63 на сто до 0,63 евро за килограм.

При плодовете ръст в цената тази седмица се наблюдава при всички с изключение на мандарините, които са с 2,57 надолу до 1,44 евро за килограм. На обратната страна, най-значителен ръст има при ябълките, които са с 19,21 на сто по-скъпи и се продават по 1,44 евро за килограм. Нагоре са също цените на бананите - с 11,62 на сто до 1,69 евро за килограм, лимоните - с 5,26 на сто до 2,20 евро за килограм, и портокалите - с 1,85 на сто до 1,32 евро за килограм.

Цената на кравето сирене пада с 1,14 на сто до 5,92 евро за килограм, а тази на кашкавала тип „Витоша" - с 2,23 на сто до 9,40 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-евтино от миналата седмица с 0,52 на сто се продава по 0,76 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 6 на сто до 1,16 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока и то се търгува по 1,69 евро за брой, което е ръст с 2,3 на сто.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,17 на сто до 3,56 евро за килограм, а яйцата (размер М) поскъпват с 1,77 на сто и се търгуват по 0,23 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 6,15 на сто нагоре до 1,76 евро за килограм, а тази на олиото - с 3,67 на сто до 1,81 евро за литър. По-скъпи са също захарта - с 2,25 на сто до 0,91 евро за килограм, зрелият фасул - с 5,21 на сто до 2,06 евро за килограм, брашното тип 500 - с 3,67 на сто до 0,79 евро за килограм, и лещата - с 5,21 на сто до 2,14 евро за килограм.