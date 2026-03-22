Хиляди луксозни коли са блокирани на малък остров край Кения заради войната в Близкия изток

Хиляди нови луксозни автомобили са блокирани на малкия остров Ламу край бреговете на Кения заради войната в Близкия изток, информира германският в. "Билд", цитиран от БТА.

На острова с площ едва 57 кв. км. са разтоварени около 4000 автомобила, включително от марките "Порше" (Porsche) и "Фолксваген" (Volkswagen), които трябвало да бъдат доставени от Япония в Дубай. Заради затварянето на Ормузкия проток на фона на военните действия в региона обаче маршрутите на корабите, които ги превозвали, трябвало да бъдат променени.

На самия остров Ламу всъщност автомобилите са забранени с изключение на колите на местните власти и службите за спешна помощ. Транспортът на стоки и хора се извършва с лодки или с няколкото хиляди магарета, които са обичайна част от пейзажа на острова с 25 800 жители.

Два кораба на италианската група "Грималди" (Grimaldi) миналата седмица разтоварили автомобилите на острова, които снимки в местни медии ги показват наредени плътно един до друг близо до пристанището.

Това обаче може би е само началото, защото още идната седмица се очаква нов кораб с още 5000 коли на борда, пише "Билд". Кенийската пристанищна администрация изглежда е подготвена, а управителят на пристанището Абдулазиз Мзее описва ситуацията с думите, че "много кораби в момента на практика се движат безцелно из тъй като ситуацията със сигурността постоянно се влошава". Очаква се луксозните автомобили да останат на Ламу, докато положението в Близкия изток не се стабилизира отново.