ЕК иска да ни качи по-бързо на влака, облекчава правила за помощ при проекти

Европейската комисия пренаписа правилата за държавната помощ в транспорта с една ясна цел – повече товари и пътници да се прехвърлят от пътищата към железниците и водните пътища.

Новите правила влизат в сила от 30 март 2026 г. и ще позволят на държавите да финансират по-лесно устойчиви транспортни проекти, без да нарушават конкуренцията. Това става чрез два ключови инструмента – нови насоки за държавна помощ в сухопътния и мултимодалния транспорт и облекчен режим за одобрение на част от помощите.

По-малко бюрокрация,

повече инвестиции

Най-голямата промяна е, че много от мерките вече няма да изискват предварително одобрение от Брюксел.

Това означава, че държавите ще могат по-бързо да финансират проекти като модернизация на жп линии, изграждане на интермодални терминали, закупуване на подвижен състав и откриване на нови транспортни връзки. Целта е да се ускори реалното изпълнение, а не само планирането на проекти.

Новата рамка обхваща всички по-екологични алтернативи на автомобилния транспорт – железници, вътрешни водни пътища и комбинирани превози. Въвеждат се

по-гъвкави правила за

подпомагане на нови жп линии,

логистични хъбове, дигитализация и свързаност между различни транспортни системи.

Особен акцент е поставен върху достъпа на нови компании до пазара, включително по-лесно финансиране за малки и средни оператори.

“С приемане на новите правила даваме на държавите модерна и последователна рамка за държавна помощ, която подкрепя устойчивия и свързан сухопътен транспорт, като същевременно гарантира честна конкуренция. Тези правила опростяват процедурите и улесняват публичната подкрепа за устойчиви транспортни решения, допринасяйки за по-ефективен, достъпен и по-зелен транспорт в Европа”, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Тереса Рибера.

За бизнеса това означава по-ниски разходи за транспорт и по-надеждни доставки, особено при износ. За потребителите ефектът ще дойде индиректно – чрез по-стабилни цени и по-добри транспортни услуги. В дългосрочен план целта е ясна – по-малко трафик по пътищата, по-малко емисии и по-конкурентна икономика.

Новите правила заменят рамката от 2008 г. и отразяват новите реалности – зеления преход, дигитализацията и нуждата от по-сигурни вериги на доставки.

Облекченият режим за държавна помощ

ще действа до 2034 година,

което дава предвидимост за инвеститорите.

Промяната идва в ключов момент за България, която изостава в железопътната инфраструктура, но има достъп до значителни европейски средства. Сред проектите, които могат да се ускорят с новата рамка, са модернизацията на жп линията София – Пловдив – Бургас, както и трасето София – Драгоман – сръбска граница, част от европейския коридор към Централна Европа.

Напредват и проектите по направлението Видин – Медковец – София, които са ключови за връзката с Дунав мост 2 и трафика от Румъния. Важен акцент са и интермодалните терминали – вече работят съоръжения край Пловдив и София, а нови проекти се подготвят в Русе и Варна, които могат да прехвърлят товари от камиони към влакове и кораби.

В петък при откриването на новия пътен и пешеходен надлез в Кермен, който е част от мащабния проект за ремонт на железопътната линия Пловдив–Бургас, зам.-министърът на транспорта Мурад Тюрк заяви, че

трасето ще се превърне

в съвременна и жп магистрала

Проектът трябва да бъде завършен до края на 2027 г., общата му стойност е 374 млн. евро. Това е един от ключовите транспортни коридори, свързващ вътрешността на страната с морските пристанища.

Страната ни започна и постепенно обновяване на влаковете. В петък пристигнаха първите два нови, произведени от “Шкода”, а всеки месец ще идват по още 4 и до 31 август трябва да станат 25. Мотрисите са за крайградски превози, имат 333 места класа и максимална скорост от 160 км/ч. Разполагат с климатици, Wi-Fi, контакти, USB портове, рампи за хора с увреждания, система за преброяване на пътниците - всичко, което е нужно, за да бъде пътуването комфортно.

България има подписан договор за още 35 влака “Алстом”, 12 от които трябва да дойдат до края на август, а останалите до края на юни 2027 г.

И ако новите влакове са първата стъпка, голямата стъпка бе направена от Народното събрание в петък с приемането на второ четене на Закона за обществения транспорт.

Той е основата за провеждането на реформа, която създава национална транспортна система, единен електронен билет, с който да пътува с няколко вида транспорт, и поставя железниците като гръбнак на пътническите превози в България. Това е рамката, която дава по-добра свързаност и възможност за придвижване на хората в цялата страна.