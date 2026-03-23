ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ето всички резултати в класацията "Футболист на го...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22521164 www.24chasa.bg

Фалира легендарна тунинг компания на BMW

Георги Луканов

[email protected]

4528
BMW M5 от тунинг майсторите от AC Schnitzer. Снимка: AC Schnitzer

Голямата криза в автомобилната индустрия и промяната в интересите на клиентите засягат не само производителите на автомобили, но и компаниите, които са около тях. Много доставчици са пред фалит, но нещата не вървят добре и за тунерите. След четири десетилетия работа, емблематичната тунинг компания на BMW - AC Schnitzer, ще затвори врати.

AC Schnitzer посочва като причини, че младите купувачи се интересуват все по-малко от тунинговани автомобили, а има и други проблеми: разходите за разработване и одобряване на части. Всичко е много по-скъпо, а германските регулаторни органи са удължили процесите на хомологация на части, което забавя работата. Към това се добавят и високите американски мита, които засягат всеки, който изнася за САЩ.

AC Schnitzer е съоснована от Вили Кол и Херберт Шницер през 1987 г. в Аахен и е част от Kohl automobile. Компанията тунингова BMW, но също така е участвала в множество спортни състезания, включително в DTM. Групата Kohl ще се опита да продаде името AC Schnitzer, а фабричните машини ще бъдат разпродадени.

Немската тунинг къща е модифицирала и Mini, и Range Rover Sport. Последното тунинговано BMW беше комби, базирано на модела M5, което, заедно с визуални допълнения и ревизирано окачване, е увеличило мощността до 810 к.с. (от фабричните 727 к.с.).

BMW M5 от тунинг майсторите от AC Schnitzer. Снимка: AC Schnitzer
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

