Фалира легендарна тунинг компания на BMW

Голямата криза в автомобилната индустрия и промяната в интересите на клиентите засягат не само производителите на автомобили, но и компаниите, които са около тях. Много доставчици са пред фалит, но нещата не вървят добре и за тунерите. След четири десетилетия работа, емблематичната тунинг компания на BMW - AC Schnitzer, ще затвори врати.

AC Schnitzer посочва като причини, че младите купувачи се интересуват все по-малко от тунинговани автомобили, а има и други проблеми: разходите за разработване и одобряване на части. Всичко е много по-скъпо, а германските регулаторни органи са удължили процесите на хомологация на части, което забавя работата. Към това се добавят и високите американски мита, които засягат всеки, който изнася за САЩ.

AC Schnitzer е съоснована от Вили Кол и Херберт Шницер през 1987 г. в Аахен и е част от Kohl automobile. Компанията тунингова BMW, но също така е участвала в множество спортни състезания, включително в DTM. Групата Kohl ще се опита да продаде името AC Schnitzer, а фабричните машини ще бъдат разпродадени.

Немската тунинг къща е модифицирала и Mini, и Range Rover Sport. Последното тунинговано BMW беше комби, базирано на модела M5, което, заедно с визуални допълнения и ревизирано окачване, е увеличило мощността до 810 к.с. (от фабричните 727 к.с.).