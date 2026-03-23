България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)

"Главболгарстрой" в партньорство с "Асарел-Медет" реализира проекта за по-малко от година

С четиричасово шоу в събота, в което имаше адреналин, състезания, рев на двигатели и дрифт отвори врати най-голямата писта за автомобилизъм и мотоциклетизъм на Балканите – A1 Motor Park край Самоков. И още от първия ден бе дадена заявка България да влезе в елита на европейския мотоспорт с най-модерната писта на Балканите.

Изграждането на съоръжението е завършено за по-малко от година – рядкост за проект от подобен мащаб. Зад него стоят “Главболгарстрой” - инвеститор и изпълнител, и “Асарел-Медет” като партньор.

Пистата е построена само за осем месеца

– от март до ноември 2025 г., върху терен от 350 декара, отговаря на стандартите на Международната автомобилна федерация (FIA) и Международната федерация по мотоциклетизъм (FIM). Никола Цолов СНИМКИ: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Още в началото на годината трасето е инспектирано от двете организации и получава висока оценка. Потвърдено е, че може да се използва за тестове на болиди от Формула 1. Освен това пистата има капацитет да приема състезания от Формула 3 и кръгове от световния шампионат по супербайк.

Още при откриването посланието беше ясно – това не е просто писта, а бъдещ спортен хъб. A1 Motor Park ще изведе България на високо международно ниво, заяви вицепрезидентът по спорта за Европа към FIA Анна Нордквист. По думите ѝ съоръжението има потенциал да бъде домакин на големи международни състезания и да развива български таланти.

Инвеститорите също подчертаха, че става дума за нещо повече от строителен проект. Според Калин Пешов - председател на Управителния съвет на “Главболгарстрой Холдинг”, съоръжението е уникално и има потенциала да постави България на световната карта на моторните спортове. Той се обърна към всички любители и професионалисти да се възползват от възможностите на модерната състезателна писта и да я превърнат в място за спорт, развитие и вдъхновение. “Когато правиш нещо за първи път, винаги е трудно. Изграждането на тази писта ни позволи да усвояваме нови технологии в движение”, допълни Камен Пешов - председател на Надзорния съвет на “Главболгарстрой Холдинг”.

А Димитър Цоцорков - председател на Надзорния съвет на “Асарел-Медет”, акцентира върху ефекта за региона, защото подобни проекти показват, че в България може да се създават съоръжения на световно ниво и да се развиват местните общности.

Писта, която не е само за състезания

A1 Motor Park няма да работи само като състезателно трасе. Това е място, където и любители, и професионалисти могат да карат в безопасна среда. Трасе, което спасява човешки животи, каза проджект мениджърът Зара Кизирян.

В календара вече са предвидени т.нар. track days – дни, в които всеки може да излезе на пистата със собствен автомобил. Планират се и обучения, академии за млади пилоти, корпоративни събития и тестове на автомобилни компании. Има и серия от дни на отворени дни – от 25 март до 2 април.

В събота пистата официално бе тествана за първи път от българската звезда във Формула 2 Никола Цолов, който направи обиколка на трасето. След него съоръжението бе показано в пълния си потенциал – GT автомобили, суперколи, болиди, състезателни мотори и дрифт пилоти демонистрираха какво може да се прави на нея. Никола Цолов направи първата обиколка за откриването на новата писта и демонстрира майсторство при управлението на болида. СНИМКИ: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

A1 Motor Park е проектиран като цялостен комплекс,

а не просто писта. Капацитетът е до 30 000 зрители, с основни трибуни по старт-финалната права и зрителски зони около ключови завои.

Има VIP пространства, падок, модерни боксове, контролна кула, медицински център, ресторант, симулатори и дори хеликоптерна площадка.

Техническите параметри също показват мащаба - положени са 8400 кв. м бетонови настилки, над 2 км кърбове, 4 км дренаж и над 6 км електрозахранваща мрежа. Около пистата има над 70 000 кв. м зелени площи. Асфалтът е състезателен, по специална рецепта с участието на италиански експерти.

Един от най-силните ефекти може да е извън самия спорт. Кметът на Самоков Ангел Джоргов подчерта, че пистата ще създаде работни места и ще утвърди града като спортен център.