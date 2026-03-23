България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)

"Главболгарстрой" в партньорство с "Асарел-Медет" реализира проекта за по-малко от година
С четиричасово шоу в събота, в което имаше адреналин, състезания, рев на двигатели и дрифт отвори врати най-голямата писта за автомобилизъм и мотоциклетизъм на Балканите – A1 Motor Park край Самоков. И още от първия ден бе дадена заявка България да влезе в елита на европейския мотоспорт с най-модерната писта на Балканите.
Изграждането на съоръжението е завършено за по-малко от година – рядкост за проект от подобен мащаб. Зад него стоят “Главболгарстрой” - инвеститор и изпълнител, и “Асарел-Медет” като партньор.
Пистата е построена само за осем месеца
– от март до ноември 2025 г., върху терен от 350 декара, отговаря на стандартите на Международната автомобилна федерация (FIA) и Международната федерация по мотоциклетизъм (FIM).
Още в началото на годината трасето е инспектирано от двете организации и получава висока оценка. Потвърдено е, че може да се използва за тестове на болиди от Формула 1. Освен това пистата има капацитет да приема състезания от Формула 3 и кръгове от световния шампионат по супербайк.
Още при откриването посланието беше ясно – това не е просто писта, а бъдещ спортен хъб. A1 Motor Park ще изведе България на високо международно ниво, заяви вицепрезидентът по спорта за Европа към FIA Анна Нордквист. По думите ѝ съоръжението има потенциал да бъде домакин на големи международни състезания и да развива български таланти.
Инвеститорите също подчертаха, че става дума за нещо повече от строителен проект. Според Калин Пешов - председател на Управителния съвет на “Главболгарстрой Холдинг”, съоръжението е уникално и има потенциала да постави България на световната карта на моторните спортове. Той се обърна към всички любители и професионалисти да се възползват от възможностите на модерната състезателна писта и да я превърнат в място за спорт, развитие и вдъхновение. “Когато правиш нещо за първи път, винаги е трудно. Изграждането на тази писта ни позволи да усвояваме нови технологии в движение”, допълни Камен Пешов - председател на Надзорния съвет на “Главболгарстрой Холдинг”.
А Димитър Цоцорков - председател на Надзорния съвет на “Асарел-Медет”, акцентира върху ефекта за региона, защото подобни проекти показват, че в България може да се създават съоръжения на световно ниво и да се развиват местните общности.
Писта, която не е само за състезания
A1 Motor Park няма да работи само като състезателно трасе. Това е място, където и любители, и професионалисти могат да карат в безопасна среда. Трасе, което спасява човешки животи, каза проджект мениджърът Зара Кизирян.
В календара вече са предвидени т.нар. track days – дни, в които всеки може да излезе на пистата със собствен автомобил. Планират се и обучения, академии за млади пилоти, корпоративни събития и тестове на автомобилни компании. Има и серия от дни на отворени дни – от 25 март до 2 април.
В събота пистата официално бе тествана за първи път от българската звезда във Формула 2 Никола Цолов, който направи обиколка на трасето. След него съоръжението бе показано в пълния си потенциал – GT автомобили, суперколи, болиди, състезателни мотори и дрифт пилоти демонистрираха какво може да се прави на нея.
A1 Motor Park е проектиран като цялостен комплекс,
а не просто писта. Капацитетът е до 30 000 зрители, с основни трибуни по старт-финалната права и зрителски зони около ключови завои.
Има VIP пространства, падок, модерни боксове, контролна кула, медицински център, ресторант, симулатори и дори хеликоптерна площадка.
Техническите параметри също показват мащаба - положени са 8400 кв. м бетонови настилки, над 2 км кърбове, 4 км дренаж и над 6 км електрозахранваща мрежа. Около пистата има над 70 000 кв. м зелени площи. Асфалтът е състезателен, по специална рецепта с участието на италиански експерти.
Един от най-силните ефекти може да е извън самия спорт. Кметът на Самоков Ангел Джоргов подчерта, че пистата ще създаде работни места и ще утвърди града като спортен център.
Съоръжението има потенциал да удължи туристическия сезон, да привлече събития, отбори, фенове и бизнес. В комбинация с близостта до София и Боровец това може да превърне района в целогодишна дестинация.