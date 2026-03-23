За почивка през лятото със самолет купи билети сега, иначе може да се окажат с 20% по-скъпи

Почти двойното покачване на керосина удари превозвачите,

част от тях отменят и полети

От 15 до 20 на сто по-скъпи билети за самолет скоро ще купуват пътниците, а при част от авиокомпаниите увеличението е вече факт. Прогнозите на експерти са, че при някои превозвачи цените могат да скочат и с 40%. Поради това съветът им е, ако планирате почивка със самолет през лятото, да купите билетите сега. По-късно цената им ще се вдигне - първо, защото тарифите се повишават с наближаване на времето на полета, второ - заради скъпо гориво.

Двойното поскъпване на керосина в европейските държави заради войната в Иран

удари

авиобизнеса

Това се съчетава с ниския сезон в момента. За седмица цената на керосина на софийското летище “Васил Левски” се е увеличила от 900 на 1570 долара, казва изпълнителният директор на “България еър” Бистра Маринкова. Компанията за момента не е увеличила цените и изчаква дали ситуацията в Близкия изток ще се нормализира. Маринкова посочва, че натискът върху цените може да се намали, ако ЕК се съгласи да премахне купуването на въглеродни квоти от авиацията. Според нея на всеки тон гориво се плащат 3,5 броя емисии при цена от 70 евро.

Проверка при агенции за продажба на билети в четвъртък показва, че при полети от София няма увеличение. Примерно билет до Париж може да се намери с цена от 81 евро, а до Мадрид за пътуване през май е 139 евро, колкото е била цената и на 25 февруари. Пътуване със самолет с една от нискотарифните компании до Бирмингам е 31 паунда.

Туристически агенти коментират, че в момента не забелязват сериозно поскъпване на летенето, но го очакват. Йовко Йоцев - председател на Асоциацията на българските авиокомпании, казва, че керосинът има 30% дял в общите разходи. При двойно повишение на цената му това дава отражение от 15 на сто нагоре за пътуването по въздух. Не се знае обаче докъде ще се стигне с този натиск върху цените на горивата, ако кризата в Близкия изток продължи.

Колкото и да са плахи засега авиопревозвачите в промените на тарифите, някои вече увеличиха цената на полетите. Преди десет дни Air France и KLM съобщиха, че са вдигнали тарифите за полетите на дълги разстояния заради сътресенията на петролния пазар, причинени от войната в Иран. Цените

в икономична

класа се

увеличават

с 50 евро

за двупосочно пътуване. Поскъпване обявиха по същото време и SAS (Скандинавските авиолинии), Cathay Pacific, AirAsia и Thai Airways също обявиха промяна в тарифите нагоре.

Роналд Лам - главен изпълнителен директор на Cathay Pacific, заяви, че цената на горивото този месец е двойно по-висока от средната за предходните два. Превозвачът е актуализирал таксите за гориво, които засягат всички негови маршрути от 18 март.

AirAsia обяви, че ще повиши временно цените на билетите и таксите за гориво, обещавайки да преразгледа тарифите, когато пазарните условия се променят.

Представители на Thai Airways заявиха, че очакват самолетните билети да се увеличат с 10 до 15%, докато Qantas обяви, че е повишила цените с различни суми в зависимост от маршрута. Air New Zealand също вдигна тарифите с 5,10 евро за еднопосочните полети в икономична класа с 10,20 евро за къси разстояния и с 45,90 евро за полети на дълги разстояния, съобщи Ройтерс.

Някои компании, които хеджират горивото, с което фиксират специфични цени за бъдещо потребление, като “Луфтханза” и “Райънеър”, са успели да осигурят по-евтино част от керосина.

Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия, коментира, обаче, че в последните години това го правят много малко авиокомпании, тъй като в спокойни времена това е допълнителен разход. В сегашните дни обаче липсата на хеджиране означава и липса на буфер. Иванджиков допълни, че някои авиокомпании въвеждат допълнителна такса от 5 или 10 долара за гориво заради поскъпването на керосина. Това била практика при по-малки чартърни превозвачи. Таксата за горивото съществува и тя е част плащането за пътуване заедно с другите такси, освен билета.

Дилемата за скъпо гориво и вече продадени билети накара някои авиопревозвачи

да отменят

полети за април

Те предпочитат да върнат парите на пътниците и да преживеят неудобството от това, отколкото да летят на загуба, коментира авиационният експерт. Западни медии вече оповестиха, че Скандинавските авиолинии анулират близо 1000 полета. Превозвачът прогнозира още такива стъпки след Великден, когато трафикът обикновено намалява. В противовес ва това Norwegian увеличава капацитета си в региона, добавяйки 120 допълнителни полета между 25 март и 12 април.

Air New Zealand също заяви, че намалява услугите си с 5%. Авиокомпанията е отменила приблизително 1100 полета от 16 март до 3 май, което вероятно ще засегне около 44 000 пътници.

Десетки превозвачи

удължиха отмяната на полетите до

дестинации в Близкия изток

Finnair отмени полетите до Доха и Дубай до 29 март и не лети през въздушното пространство на Ирак, Иран, Сирия и Израел. Италианската авиокомпания ITA Airways спря полетите до Тел Авив до 9 април и удължи отмяната на полети до Дубай до 28 март. Услугите на KLM до Дубай са спрени до 28 март, а полетите до Тел Авив са отменени за останалата част от зимния сезон, коментират европейски медии.

Авиопревозвачи все още не пипат цени и полети за май, защото имат надежда дотогава нещата да се нормализират. Секторът е много чувствителен и можем да коментираме с колко ще се вдигнат цените днес вдругиден, коментира Йоцев.