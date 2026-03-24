“Бизнес хонорис кауза” – признание за компании, които променят средата

И тази година ще отличим най-добрите компании за развитието на корпоративната и социална отговорност

Националната информационна кампания “Бизнес хонорис кауза” на медийна платформа “24 часа” стартира и тази година. Тя е за социално отговорно предприемачество и чрез нея ще отличим добрите практики в сферата на корпоративната социална отговорност и изграждането на работодателска марка.

“Бизнес хонорис кауза” ще представя онези български компании, които мислят не само за своя бизнес, но и за устойчивото развитие на икономиката, подпомагането на местните общности и повишаване качеството на живот.

В края на годината ще отличим постижения в различни категории:

Развитие на човешкия капитал и условията на труд

Опазване на околната среда

Повишаване на качеството на живот в град/община

Принос за развитието на образованието

Подпомагане на хора в неравностойно положение

Развитие на гражданското общество и др.

Меценатство и култура

Развитие на културно-историческото наследство и духовност.

Право на участие в конкурса има всяка българска фирма без значение от мащаба - малка, средна или голяма. Кандидатстването ще става през сайта 24chasa.bg, където фирмите ще трябва да попълнят обикновен формуляр.

Редакцията на “24 часа” ще се свърже с номинираните компании и ще разкаже за техните инициативи и проекти в сферата на корпоративната социална отговорност.

В края на годината кампанията ще приключи с тържествена церемония по отличаване на достойните работодатели с титлата “Бизнес хонорис кауза”, която включва статуетка (кадуцей - символа на съзидателната сила) и грамота. Наградите ще бъдат определени от компетентно жури, което ще разгледа всички постъпили кандидатури през годината и ще отличи най-достойните сред тях по ясни и публични критерии.

Вече 35 години “24 часа” подкрепя умни хора и смислени каузи, като показва постиженията им. “Достойните българи”, “Лекарите, на които вярваме”, “Вдъхновителките”, “Големите малки”, “Отличниците на България” са част от най-утвърдените национални кампании. В тях разказваме истории, показваме добрите примери, отличаваме най-достойните. Хора и фирми, които се грижат не само за личния си успех и печалба, а дават добавена стойност на живота ни като общество.

