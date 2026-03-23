Георги Клисурски: Ако цените на горивата продължат да растат, инфлацията ще скочи

Ръст на цените на горивата може да доведе и до скок на инфлацията. Това каза служебният министър на финансите Георги Клисурски пред Нова тв.

По думите му цените на петрола ще определят какви ще са и тези на горивата.

"Към момента цените на дизела са 1,59 евро средно в страната. Ще видим в следващите как ще се движат стойностите му. Бензинът все още е малко по-евтин, около 1,43 евро. Ако цените се задържат около 1,60 евро, не очаквам драматични поскъпвания при всички останали стоки, но ако продължат да растат, ще се увеличат транспортните услуги, а след това е храните. Надяваме се първоизточникът на проблема да изчезне - конфликтът в Иран", коментира Клисурски.

Мярката за подкрепа трябва да бъде насочена към най-нуждаещите се. Това се прави за първи път. Ако се стигне до 1,70 евро за литър гориво, тогава инфлацията на годишна база може да нарасне с половин до един процент. В момента тя е около 4%", посочи министърът.

Клисурски отбеляза, че е възможно да се обмисли таргетирано подпомагане за малките общини относно идеята за безплатен градски транспорт. Той уточни, че по ПВУ остават 4 и 5 плащане.

"Получихме първите три - 2022 година, а след това второ и трето по време на кабинета "Желязков", но се изгубиха над 200 милиона евро. Искаме до началото на април да подадем искане за четвърто плащане, което да се извърши до юли. То е в размер 1 милиард евро. От тях около 400 милиона евро са под риск - заради Закона за ВиК. Почти всички партии нямаха политическа воля да го приемат. Освен това трябва да бъде изпълнена реформа на БЕХ, но на енергийния министър бе забранено да прави промени в дружеството. Така можем да загубим до 800 милиона от този 1 милиард евро. ЕК ще направи оценка и ще вземе решение за крайната сума", заяви финансовият министър.