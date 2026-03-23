Обявиха рекорден пробег за нова твърдотелна батерия

По време на събитието Chery Battery Night през 2026 г., китайската компания представи батерията с твърд електролит, за която се предполага, че може да предложи пробег от над 1500 километра, с енергийна плътност от 600 Wh на килограм.

Според CnEVPost технологията ще дебютира и ще премине през тестове в модела Exeed ES8 през 2027 г. Говореше се, че клетките ще може да издържят зареждане до минус 30 градуса, но това не е потвърдено.

Твърдотелната батерия на Chery е част от новолансираната серия Rhino. Гу Чуншан, вицепрезидент на Chery, подчерта по време на презентацията, че компанията ще инвестира значителни суми в технологии.

Серията Rhino включва няколко различни технически решения.

Тестването на твърдотелната батерия в автомобили ще приключи следващата година. Но Chery разработва и друга твърдотелна батерия с електролит на основата на сулфид, който има енергийна плътност от 400 Wh/kg.