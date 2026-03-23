Призив на на Rolls-Royce към собствениците на Cullinan: Не използвайте задните седалки!

Има проблем с безопасността при моделите Rolls-Royce Cullinan, произведени от 2020 г. до ноември 2025 г. Собствениците вече се съветват да не качват никого на задните седалки. Съществуват съмнения за разхлабени болтове за закрепване на предпазните колани.

По време на рутинна проверка на качеството, автомобил, произведен през 2026 г., е затракал в областта на дясната C-колона. Екипът по качеството е свалил тапицерията на задната седалка и е открил разхлабен болт, закрепващ обтегача на предпазния колан. Rolls-Royce е започнал разследване.

Британският производител е проверил всички автомобили във фабриката. Само един друг автомобил е идентифициран с разхлабен болт.

Разхлабените болтове на предпазния колан могат да повредят левия или десния предпазен колан. Такива повреди автоматично означават по-висок риск от нараняване в случай на сблъсък. Освен това, облегалките на задните седалки могат да се преместят напред под товара в задния багажник.

Докато ремонтът не бъде извършен, собствениците се съветват да спрат да използват задните седалки. Те също така не трябва да превозват товари в багажника. Дилърите трябва да проверят и затегнат или подменят болтовете, ако е необходимо. Задните предпазни колани също могат да бъдат сменени в случай на повреда, пише autoevolution.com.