Бъг в гласова команда изключва светлините по време на движение в китайска кола

Проста гласова команда създаде голям проблем за шофьор от Китай, който се озова в пълен мрак по средата на шофирането по магистрала.

Тъй като интериорът бил твърде светъл по време на пътуването, той заповядва с глас: "Изключете всички лампи за четене."

Колата обаче допуска фатална грешка: вместо да изключи само интериорните светлини, системата загася всички лампи - включително фаровете. Няколко секунди по-късно колата се блъска в предпазната мантинела.

Инцидентът е станал в ранните сутрешни часове на 25 февруари, съобщава порталът Autohaus Vogel, позовавайки се на китайски медии. Шофьорът от южнокитайската провинция Гуанси е бил в модела Z20, електрически SUV на китайската марка Lynk & Co.

Няма други участници в движението в инцидента и водачът не е пострадал. Според съобщенията, той се е опитал да включи отново светлините с гласова команда, докато е шофирал в тъмното, но не е успял. Системата е отговорила, че функцията не е налична.