КНБ: Интернационализацията на юана постигна положителен напредък

Вчера по време на тазгодишното издание на Годишната конференция на Форума на високо равнище за развитие на Китай управителят на КНБ Пан Гуншън заяви, че през последните години интернационализацията на юана е постигнала положителен напредък, предоставяйки на местните и чуждестранните субекти по-разнообразен валутен избор, съобщава КМГ.

Пан Гуншън посочи, че в момента настоящата цена на финансирането в юани е сравнително ниска. Китай ще продължи да усъвършенства институционалните механизми за трансгранично използване на юана и изграждането на финансовата инфраструктура. Що се отнася до високо ниво на отваряне на финансовата индустрия, Пан Гуншън заяви, че в момента мащабът на китайския пазар на акции и пазара на облигации са на второ място в света, като дълбочината, устойчивостта и ликвидността на пазара продължават да се подобряват.