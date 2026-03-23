Цената на природния газ на хъба TTF гони 63 евро за мегаватчас, на "Газов хъб Балкан" е 56 евро

Цените на априлските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия са 62,565 евро за мегаватчас Снимка: Снимка: Йордан Симеонов

Цените на априлските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия са 62,565 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:00 часа българско време. Днешната търговия започна от 51,190 евро за мегаватчас, докато в петък борсата затвори при 59,255 евро за мегаватчас. Това означава, че цената към настоящия момент спрямо тази в петък се е повишила с 5,59 на сто.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес е 55,67 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 55,42 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 55,67 евро за мегаватчас.

