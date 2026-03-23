Лилавият код на трансформацията: разговор с Абер Бабич от Филип Морис България

Петъчната вечер на 13 март превърна хотел „Маринела“ в магично пространство от светлина, звук и движение. Три отделни зони - всяка със собствен ритъм, динамика и цветови код, пренасяха гостите през различни настроения. Поводът беше премиерата на IQOS ILUMA i Electric Purple за България - представяне, което излезе отвъд стандартния формат на продуктово събитие и се превърна в преживяване, в което звукът, образите и атмосферата разказваха обща визуална история.

Разговаряме с Абер Бабич, новия ръководител „Маркетинг за категорията бездимни продукти“ във Филип Морис България.С него обсъдихме ролята на Electric Purple, очакванията за местния пазар и как компанията планира да превърне този цвят в част от по-голямата маркова история у нас.

(отляво надясно) Поля Александрова, ръководител на „Корпоративни комуникации“ на Филип Морис България, Денис Стробикин, генерален мениджър, Севдалина Василеску, ръководител „Търговски отдел“, Абер Бабич, директор „Маркетинг и потребителско изживяване“ за бездимните алтернативи

- Новият IQOS ILUMAi Electric Purple впечатлява с елегантен дизайн. Какъв ефект очаквате да има върху българския пазар?

- Electric Purple естествено привлича вниманието, защото е повече от продукт с определена функционалност. Той е символ на концепция и усещане за бранда.От друга страна, цветът, който използваме, е начин да изразим тази емоционална идея. Той е смел, експресивен и много отличим. За нас изживяването не свършва с дизайна. Всички регистрирани потребители в обновената ни програма за лоялност IQOS CLUB имат възможност да участват в игра с награда 3 уникални изживявания в различни точки на света и 36 приключения в България, които са създадени точно в духа на Electric Purple – смели и емоционални. Това е още една стъпка към по- лична връзка с общността.

- Как Electric Purple се вписва в по-голямата мисия на Филип Морис за бъдеще без дим в България?

- Нашата мисия е ясна - да ускорим прехода към бездимни алтернативи. Те са по‑добър избор за пълнолетните потребителив сравнение с цигарите. Колкото по‑успешно развиваме водещата ни бездимна алтернатива IQOS, толкова повече пълнолетни пушачи ще могат да направят тази крачка. И точно подобни поводи, като представянетона Electric Purple,са допълнителен импулс към тази промяна.

- Тоест, превръщате го и в част от начина на живот?

- Абсолютно. Защото става дума за промяна на навици, на ритуали. И колкото по-силна е емоционалната връзка с продукта, толкова по-лесно е тази промяна към бъдеще без дим да се случи. Функционалните ползи са важни, но те не са достатъчни сами по себе си.Точно затова кампании като тази по повод Electric Purple имат значение. Малък жест, който прави промяната по‑естествена, по‑лична и по‑приятна.

- Като нов ръководител „Маркетинг за категорията бездимни продукти“ във Филип Морис България, кои са вашите приоритети?

- България е пазар с отлично развитие и силни резултати. За мен е ключово да слушаме внимателно потребителите тук – да разбираме техните нужди и да им предлагаме продукти и услуги на най-високо ниво. Но това е само част от задачата. Искам да ги изненадваме – да създаваме истории и преживявания, които изграждат връзка на по-дълбоко ниво. А за тези, които вече са в общността – в IQOS CLUB продължаваме да надграждаме преживяванията и възможностите. Целта ми е българските потребители да получават най-доброто – като продукт, като услуга, като изживяване. Работя по това заедно с един изключително силен екип.

- Какво научихте до момента за българските потребители?

- Българските потребители имат много добро разбиране за категорията бездимни продукти. Освен това те ценят доброто обслужване - качественото отношение, грижата, добрите предложения. Това ясно се вижда и в резултатите - удовлетвореността на клиентите в България в момента е най-високата в Европа според нашите вътрешни проучвания, които се извършват по една методология навсякъде, където оперираме.

- Как ще развиете бранд историята на ILUMA така, че Electric Purple да не остане просто момент, а да се превърне в културен сигнал?

- Това е много важен въпрос. Ако погледнете резултатите на водещата бездимна алтернатива в нашето портфолио през последните години, ще видите, че все по‑активно работим заедно с общността и създаваме кампании, които излизат извън рамките на продукта и неговата функционалност. Един от добрите примери е платформата Curious X, чрез която реализираме проекти в партньорство с артисти от областта на музиката, изкуството и културата. Работили сме с дизайнери, музиканти и визуални артисти, които интерпретират теми като любопитството, трансформацията и връзката между традицията и новото въображение. Тези проекти ни помагат да поставим бранда в по‑богат културен контекст. Това е посоката – да създаваме не просто продукти, а емоционални връзки с бранда чрез културни проекти. Да даваме пространство за изразяване и да бъдем част от съвременната култура, в която Electric Purple може да се превърне в символ, а не в еднократен момент, а в бъдеще ще продължим да надграждаме тази концепция.