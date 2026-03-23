4-ти кораб със слънчоглед от Аржентина пристигна у нас, пестицидите пак са над нормата

Четири пъти над допустимото е количеството на пестицида малатион, а приблизително три пъти - на делтаметрин, открити в аржентинския слънчоглед от четвъртия кораб, пристигнал у нас. Това показват лабораторните анализи от пробите, взети от инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

До момента в страната са пристигнали четири пратки слънчоглед от Аржентина с общо количество над 160 000 тона. Проби от всяка доставка се взимат още на пристанището, съобщиха от БАБХ.

Лабораторните анализи на стоката в първите три кораба отчетоха остатъчни количества пестициди два до пет пъти над нормата.

Екипи на БАБХ проследяват движението на вносната суровина по цялата логистична верига – от пристанището, през съхранението, до индустриалната преработка и реализацията, съответно износа от страната. Контролът се осъществява в координация с други институции, включително митниците.

Вносителят на аржентинския слънчоглед е предоставил писмена декларация, че преработеният продукт ще бъде изнесен за страни извън Европейския съюз, където тези стойности на пестицидите са допустими, или ще бъде използван за технически цели или за производство на биодизел.

БТА припомня, че по отношение на пристигналите кораби със слънчоглед, за които бе обявено, че има завишено съдържание на пестициди, служебният земеделски министър Иван Христанов каза, че се проследяват още от пристигането им заедно с МВР, за да се знае в кои складове и заводи отиват. Днес БАБХ трябва да представи т.нар. „стандартна оперативна" процедура и да гарантираме, че продукти (като олио или фуражи) няма да влязат българската и европейската хранителна верига. Разговаряно е с българските производители и преработватели, и сме ги уверили, че държавата ще бъде безкомпромисна, а те пък са поели ангажимент да не компрометират здравето на българите. Основната задача на държавата остава да бъде гарант за това да не влизат храни със завишено съдържание на пестициди на българската трапеза, категоричен бе земеделският министър.